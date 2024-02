Det skriver skiskytterforbundet i en melding bare få timer før den fellesstarten som avslutter VM i skiskyting. Fellesstarten begynner 16.30 og sendes på TV 2.

Dale-Skjevdal begynte å føle seg uvel lørdag kveld, og står over selv om han føler seg bedre i dag.

– Etter en totalvurdering er likevel Johannes, trenerne og helseteamet kommet til at det er riktig å stå over dagens fellesstart for å være klar for konkurransene resten av sesongen, skriver forbundet.

Dale-Skjevdal er inne i sin beste sesong som skiskytter og er på annenplass i verdenscupen sammenlagt. Han er også kjent som en habil fellesstart-løper.

I VM har det likevel ikke blitt full klaff for 26-åringen. En fjerdeplass på jaktstarten blir stående som hans beste resultat.

Norge hadde i utgangspunktet mulighet til å hente inn en erstatter, men reserven Endre Strømsheim har allerede reist hjem.