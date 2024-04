Nå er spørsmålet snarere om populære Ricciardo beholder plassen på Red Bulls «B-lag», RB.

Mens Yuki Tsunoda har tatt VM-poeng i to av fire løp til nå, står Ricciardo fortsatt uten poeng.

Tsunoda har slått Ricciardo i samtlige kvalifiseringer i 2024.

Tsunoda er 11 år yngre enn Ricciardo.

– Han er definitivt under press, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen til VG.

– Først mistet han plassen i Formel 1 fordi han ikke leverte godt nok, men Red Bull mente han fortsatt hadde det som skulle til og tok ham inn som en erstatter for Nyck De Vries som slet i fjor.

– Nå ser vi at Ricciardo fortsatt sliter, og jeg tror ikke De Vries hadde gjort noe dårligere enn Ricciardo i RB-teamet om han hadde fått fortsette.

– Hva skjer videre?

– Spørsmålet nå er om Ricciardo klarer å få opp tempoet nok til å få fortsette ut sesongen, eller om Liam Lawson erstatter han. Personlig tror jeg Lawson kan gjøre en vel så god jobb som Ricciardo, sier Gulbrandsen.

Atle Gulbrandsen Viaplay-kommentator

Den italienske versjonen av motorsport.com hevder at Ricciardo har fått et ultimatum; enten leverer du før sommeren, eller du erstattes av Liam Lawson.

Lawson er fra nabolandet New Zealand. Han fikk i 2023 sjansen i fem løp for RB (som den gang het AlphaTauri). Det ga 9. plass i Singapore som best, dessuten to 11. plasser. I fire av disse fem løpene ble han bedre plassert enn Tsunoda.

– En rekke kilder forteller at da Red Bull hentet Daniel Ricciardo tilbake til Red Bull-familien, og så plasserte ham i AlphaTauri, var det for å vurdere om han kunne ta Sergio Pérez’ sete i Red Bull, skriver Lawrence Barretto på Formel 1s hjemmeside.

– Ricciardo er veldig populær i Red Bull-systemet, han er god markedsmessig og han viste i en Pirelli-test på Silverstone i fjor at han ikke har mistet fartspotensialet når han blir gitt det rette utstyret og omgivelsene, skriver Barretto videre.

– Derfor ga de ham muligheten for å vise at han kunne levere.

Etter at Ricciardo krasjet på første runde i Japan sist («race incident»), ble Red Bull-sjef Christian Horner spurt om Ricciardo.

– Daniel er en stor gutt. Han trenger bare et godt resultat, så er smilet tilbake. Hans teamkollega leverer, og det setter ham naturlig nok under press, men han har vært der tidligere, og jeg er sikker på at han kommer til å slå tilbake.

Til helgen er Formel 1 endelig tilbake i Kina igjen. Det er fem år siden sist.

