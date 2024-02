– Du må aldri høre på hva han sier. Johannes Thingnes Bø skal bare dysse ned alt han gjør før det virkelig gjelder, men han er den som gjør det mest perfekt før mesterskap og når det gjelder, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

– Kanskje han har vært litt smart, men jeg tror han har tatt i litt, likevel. Jeg tror han er i bra form, så det kan bli et morsomt VM for oss, sier Johannes Dale-Skjevdal.

På lørdagens høydramatiske sprint vant Sturla Holm Lægreid med tre sekunder foran Thingnes Bø. Vetle Sjåstad Christiansen tok bronse.

Det gir også et godt utgangspunkt før søndagens jaktstart. Den begynner klokken 17.05, sendes på NRK 1 og kan følges i VG Live.

Johannes Thingnes Bø har før VM snakket til TV 2 om hvor rolig han har tatt det, håndbrekket på, i håp om å virkelig finne VM-formen.

Han har også snakket ned egen form og fortalte VG at han fortjener kritiske spørsmål for sin langrennsinnsats denne sesong.

– Jeg har holdt håndbrekket oppe ennå og for en gangs skyld hatt litt is i magen på egen form. Bare vært trygg på at den er der, sa sølvvinneren til TV 2 før VM.

Det ga resultater: På lørdagens sprint var han raskest av alle i løypa, 5,8 sekunder foran Johannes Dale-Skjevdal.

Og dette sa han etter den høydramatiske sekundstriden:

Nå er altså enkelte av lagkameratene skeptiske til at 30-åringen har vært såpass avslappet inn mot mesterskapet som han selv sier.

– Det har vært rolig, det skal jeg love deg. I dag traff jeg virkelig på kroppsfølelsen jeg vil ha, så jeg er spent på mesterskapet videre. Det lover godt for fortsettelsen, sier Thingnes Bø selv til VG.

Gjennom karrieren har han hatt et rykte for å være veldig lett-trent – at han dukker opp til sommerens samlinger ute av form, for så å være overlegent best når øvelsene endelig går over på snø.

– Det stemmer nok det (han sier). Hans styrke er å kjenne på det han trenger. Han tilpasser ofte dag til dag. Han traff igjen, sier storebror Tarjei Bø.

Sjåstad Christiansen var tydelig stolt etter sin første individuelle VM-medalje: