– De norske spillerne gikk til EM med forhåpninger om å gå hele veien. Det har de drømt om. Så virker det som om selvtilliten har forsvunnet fullstendig hos både spillerne og trenerne. Det virker som de er usikre på hva de skal gjøre og på egne evner, sier TV 3-ekspert Joachim Boldsen til VG.

Han feller en nådeløs dom over Norges gruppespill i EM, som gjør at laget går inn i hovedrunden med null poeng. Håpet om å ta seg til semifinalen ser nå ut som en fjern drøm.

– Ingenting har fungert optimalt i de to siste kampene. Det er for mange situasjoner hvor spillerne ikke vet hva de skal gjøre, sier Boldsen, som selv ble europamester med Danmark i 2008.

Norge har aldri tatt en stor tittel på herresiden. Jonas Wille har vært assistent i 2022-EM og hovedtrener i 2023-VM og nå i 2024-EM etter å ha fått jobben i kamp med blant andre Drammen-trener Kristian Kjelling.

KRITISK: Landslagssjef Jonas Wille har ikke imponert danske Joachim Boldsen under EM. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I alle mesterskapene har Norge gått på avgjørende tap i kampens siste minutter og sekunder.

Under det pågående europamesterskapet i Tyskland rotet Harald Reinkind det til med tre sekunder igjen mot Færøyene i match to før det ble et potensielt skjebnesvangert 27–28-tap for Slovenia mandag kveld.

– Hvis Danmark står i en situasjon hvor kampen skal avgjøres, vet du hvem som skal spille, hvem som er på banen. Det gjelder også for lag som Frankrike, Sverige og Slovenia, mener Boldsen.

– Hvem er de tre-fire spillerne som skal være på banen når alt avgjøres for Norge? Det vet man ikke. Norge har ingen ryggrad i laget. Den savner jeg.

Etter ettmålstapet for Slovenia forsøkte VG å få svar på hvorfor Norge mislyktes igjen.

– Jeg syns vi brenner for mange sjanser i de avgjørende øyeblikkene, sier Jonas Wille til VG.

– Det er andre kamp på rad og det tredje mesterskapet på rad det blir avgjørende feil i sluttsekundene. Hva er grunnen?

– Det er vanskelig å si. Det blir litt stivt på slutten. Spillerne har sikkert forskjellige svar på det. Noen kan sikkert skylde på nervøsitet, andre kan skylde på «uflyt».

Wille har et cupgull med danske Mors-Thy og to bronsemedaljer i svensk eliteserie med Kristianstad og Skövde som sine beste resultater som klubbtrener. Han har kontrakt med Norges Håndballforbund til sommeren 2026.

– Jeg kan se tegn på vi at vi på slutten av kampene ikke spiller like lett og ledig som vi gjør på starten. Det kan jo være tegn på at man føler litt på situasjonen som er, sier landslagssjefen.

– Hvem er ansvarlig for at dere ikke lykkes?

– Det er jeg som er leder for dette laget. Hvis man skal peke på én, så er det jo meg. Vi jobber jo i fellesskap, men jeg er sjefen og har ansvaret for at guttene skal prestere, sier Wille.

– Hva svarer du til kritikken fra Boldsen om at «det er usannsynlig svakt» og «elendig»?

– Hadde vi scoret ett mål til ... Det er viktig å ikke la følelsene ta for stor del av analysen. Det er i alle fall min jobb. Jeg må være konkret på hva vi skal gjøre. Jeg har ikke noen kommentar til at andre mener ditt eller datt. Det er helt greit, det, men vi skal finne ut hvordan vi skal bli bedre.

– Men hvorfor tror du det skjer gang etter gang?

– At hva skjer?

– At det blir avgjørende feil, poengtap og tap i sluttsekundene.

– Det er det samme svaret som for ett minutt siden. Det kan være forskjellige svar på det. Hvis vi skal gjøre en kollektiv analyse på det, tror jeg det er litt stressbetont, sier Norges landslagssjef.

Boldsen er tydelig på at Wille har ansvaret.

– Ja, det er 100 prosent Jonas Willes ansvar. Spillerne skal gjøre det de skal gjøre på banen, jeg fritar dem ikke fra ansvar, men det er trenerens ansvar å ha de spillerne du stoler på i de avgjørende øyeblikkene. Hvis de føler seg usikre, er det din oppgave som trener å sørge for at de føler seg trygge, sier dansken, før han legger til:

– Det er tøft, det vet jeg, men du blir dømt på resultater når du er landslagssjef, og det vet han.

Etter tapet for Slovenia tok Torbjørn Bergerud selvkritikk på egen prestasjon. Med en redningsprosent på i underkant av 27, klarte ikke målvakten å berge Norge.

– Folk skal få mene hva de vil. Vi har satt oss i en vanskeligere situasjon. Nå må vi høyst sannsynlig vinne alle fire.

I hovedrunden venter Portugal (onsdag), Nederland (fredag), Danmark (søndag) og Sverige (tirsdag).

– Hva sier du til eksperter som mener det er mentalt dere svikter i slutten av kamper?

– Da har de ikke greie på hva som skjer utpå der. Vi har vist tidligere at vi er mer enn mentalt sterke nok. Det er bare tull.