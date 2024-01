Melvyn Richardson hadde sjansen til å gi Frankrike seieren mot Sveits, men bommet på straffe minuttet før slutt. Heller ikke Sveits klarte å score i den dramatiske avslutningen.

Dermed berget en av mesterskapsfavorittene uavgjort 26–26 mot sveitserne. Det kan vise seg å bli et svært viktig poeng. Frankrike møter Tyskland i avslutningen av puljespillet tirsdag, mens Sveits spiller mot Nord-Makedonia i gruppe A.

For Kroatia ble det en stor nedtur etter kalasseieren over Spania i EM-åpningen. De ledet – som Norge mot Færøyene – relativt komfortabelt med tre mål over Østerrike noen minutter før slutt. Men i kampens tre siste minutter hentet Østerrike opp ledelsen etter scoringer av Janko Bozovic, Lukas Herburger og Robert Weber.

Kroatias Mario Sostaric. Foto: Uwe Anspach / AP / NTB

Dermed endte det uavgjort 28–28. Spania hevet seg kraftig og slo Romania 36–24. Tirsdag avslutter Kroatia mot Romania mens Spania møter Østerrike i gruppe B.

Island vant en svært viktig seier over Montenegro. Gisli Thorgeir Kristjansson scoret seiersmålet til 31–30 i nest siste minutt. Ungarn slo Serbia 28–27 i det andre dramaet i gruppe C. Island-Ungarn og Serbia-Montenegro bestemmer hvem som går videre.

Etter uavgjort 26–26 mot Færøyene lørdag trenger Norge trolig ett poeng mot Slovenia mandag kveld for å være sikret avansement i gruppe D. Færøyene møter Polen.