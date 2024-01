Rennet pågår fortsatt

Hun ble liggende helt stille i bakken etter at hun hoppet langt rett før en skarp sving.

I stor fart traff hun nettet og spratt ut igjen i løypa. Det skjer kun dagen etter at Mikaela Shiffrin falt. Wright falt i samme sving som Shiffrin.

– Hun beveger seg i hvert fall, men det ser jo virkelig ikke bra ut, sa Viaplay-kommentator Henrik Jonassen om fallet.

– Hun har stor fart og hopper veldig langt. Hun lander omtrent rett ved porten og da kommer svingen i 90 grader med en gang. Da klarer hun ikke å korrigere, sier Viaplay-ekspert Bjørnar Neteland.

Wright ble fraktet bort i helikopter. Det amerikanske landslaget skriver i en melding at de vil komme med en oppdatering så fort det foreligger noe konkret rundt Wrights situasjon.

Claus Ryste, Norges sportssjef for alpint, sier det er «sjeldent mange» fall om dagen.

– Det kan ikke være sånn at 30–40 prosent av feltet går ut. Det er ikke bra for noen, sier Ryste.

Ryste sier det er et merkbart raskere før etter varmt vær som har gjort snøen mer «glasert»

Kaisa Vickhoff-Lie kjørte i mål 17 hundredeler bak ledende Laura Gauche. Enn så lenge holder det til en fjerdeplass.

Mikaela Shiffrin kom seg opp for egen maskin men var kraftig forslått.

– Akkurat nå tar jeg dag for dag, og jeg deler mer informasjon når jeg vet mer. Jeg er takknemlig for at det ikke er verre, men jeg er ganske forslått akkurat nå, skrev Shiffrin på Instagram fredag kveld etter fallet.

Alpinsirkuset har vært preget av mange fall de siste ukene. Det startet med Aleksander Aamodt Kilde og Alexis Pinturault som begge falt stygt i Wengen for to uker siden. I samme renn var det flere fall og nesten ulykker. Siden den gang har slovenske Petra Vlhova falt og røket korsbåndet, mens Shiffrin falt fredag.