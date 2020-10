Birgit Skarsteins søster snakker ut: – Vi satt og gråt på badegulvet i én time

Et halvt år etter Birgit Skarstein ble lam, booket lillesøster et fallskjermhopp for dem begge i USA. Ti år senere støtter Anne Christine Røkkum Skarstein storesøsteren som hetses for at hun deltar i en dansekonkurranse.