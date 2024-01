Det ble kjent da aktor spilte av et opptak fra politiets telefonavlytting av Nicole Resch i Buskerud tingrett tirsdag ettermiddag.

IBU-toppen ringte en annen idrettstopp 8. desember 2017.

Temaet var Anders Besseberg og nordmannens påståtte motvilje til å frata Russland verdenscupavslutningen i Tjumen fire måneder senere. Presset om å gjøre dette var enormt i idrettsverden etter avsløringene om russisk statsfinansiert doping noen år tidligere.

«Anders sier at vi ikke fratar noen arrangementer» sier Resch i samtalen.

«Han er så vanvittig pro-Russland at jeg er litt redd nå. Han kommuniserer slett ikke nøytralt lenger. [...] Egentlig synd. Han vil ikke ha sanksjoner mot Russland, han vil i prinsippet ikke gjøre noen ting. [...] Han vil ingenting. Han vil ikke ha noe vedtak. Hva skal jeg gjøre?» fortsatte hun.

Resch er innkalt som vitne senere i rettssaken mot Anders Besseberg.

– Jeg registrerer at hun sier dette, men jeg sier meg langt fra enig, innledet Besseberg fra vitneboksen i Hokksund.

Foto: Ane Hem / NTB

Han trakk fram hvordan kun et fåtall land valgte å boikotte verdenscuprennet i Tjumen i mars 2018.

– Selv fotball-VM gikk som planlagt i Russland i 2018. Man kan ikke si at Russland ikke er en stormakt i skiskyting. Det er en av de største nasjonene. Er det da riktig å straffe utøvere for noe som skjer på et høyere plan? IBU-styret hadde et ansvar for å styre etter regelboka, sa Besseberg i rettssal 2.

Han er tiltalt for å ha tatt imot eksklusive jaktturer i Russland, dyre klokker gitt av russere og for omgang med russiske prostituerte. Alt mens han var president i IBU.

To dager etter at Nicole Resch ringte venninnen og uttrykte bekymring, ble IBU-styret samlet til møte. Styremedlem Max Cobb foreslo å frata Tjumen verdensmesterskapet, samt å frata det russiske skiskytterforbundet et fullverdig medlemskap i IBU.

I avstemningen om Tjumen ble russiske Viktor Maigurov sendt på gangen.

Det sto 4–4 i avstemningen. Anders Bessebergs dobbeltstemme ble avgjørende. Han stemte for å la mesterskapet bli værende i Russland fire måneder senere.

I RUSSLAND: Her er norske Marte Olsbu fra det kontroversielle rennet i Tjumen i mars 2018. Foto: SERGEI ILNITSKY / EPA / NTB

Bessebergs forsvarer, Mikkel Toft Gimse, understreket samtidig i retten i dag at Besseberg stemte for å degradere IBU-medlemskapet til Russland.

Dagen etter avstemningen ringte Besseberg sin venn i rettighetsselskapet Infront, Volker Schmid:

– Det var et sinnssykt styremøte. For første gang på 25 år måtte jeg bruke min dobbeltstemme, sa nordmannen i den fortrolige samtalen.

Deretter nevnte han Olle Dahlin (nåværende IBU-president) og styremedlem Max Cobb:

– Spesielt Olle og Max er fullstendig fortapt etter min mening.

Aktor tok tak i denne samtalen i utspørringen av Besseberg tirsdag:

– Du deler intern informasjon og synet på andre i styret. «Olle og Max er fullstendig fortapt», sier du. Synes du det er lojalt?

– Jeg gjorde det overfor en god venn som jeg har kjent i 20 år, svarte Besseberg.

9. januar 2018 mottok Besseberg og IBU-styret en beskjed fra utøverkomiteen, som uttrykte sterk bekymring over valget om å la Tjumen beholde verdenscupavslutningen.

Et par uker senere var beskjeden fra TV-giganten EBU den samme. Ole Einar Bjørndalen var også kritisk, kom det frem da det ble avspilt en telefonsamtale mellom ham og Besseberg i retten.

BLE AVLYTTET: Ole Einar Bjørndalen ringte Anders Besseberg mens 77-åringen var telefonavlyttet av politiet. Foto: Javad Parsa / NTB

Samtalen hadde funnet sted like før jul:

– Har vi ikke vedtatt at så lenge de (Russland) ikke har et operativt antidopingkontor, så er de ikke fullt ut godkjent som en nasjon i IBU-systemet? spurte Bjørndalen - uten å vite at politiet lyttet.

– Nei, det er ikke helt riktig, Ole Einar. De er «non compliant» (ikke godkjent). Det vil i praksis si at de ikke kan søke om OL og slikt. De har til og med lov til å søke VM hos oss. Det er ikke noe i veien for at vi kan tildele selv verdenscupen dit. Jeg skjønner at det er komplisert, for det er mye desinformasjon der ute, svarte Besseberg.

– Du får jo litt motbør, kan man si. Mange lurer da: Hvorfor er du så sta på dette? spurte aktor Marianne Djupesland i Buskerud tingrett.

– Jeg «så sta»? Du må være klar over at det var et styreflertall.

– Du sørget for det, ja, svarte aktor.

– Jeg sørget for det?! Det var reglementet som sørget for det. Hadde det vært Max Cobb som var president, så ville resultatet vært et annet. Det stemmer. Men jeg mener at vi er nødt til å følge reglene som er vedtatt av kongressen, svarte Besseberg.

AKTOR: Førstestatsadvokat Marianne Djupesland. Foto: Gorm Kallestad / NTB

8. februar ble Besseberg oppringt av russeren Viktor Mamatov. De to hadde kjent hverandre helt siden IBU ble etablert tidlig på 90-tallet. Mamatov var pensjonist i 2018, men fryktet at Tjumen skulle miste verdenscupen noen uker senere.

På telefon ber han om hjelp og lover å holde det han kaller et godt kulturprogram i Tjumen.

– Jeg sier vær så snill. Utøverne og menneske i Russland er svært interessert i verdenscupen i Tjumen. Kan du være så snill å hjelpe litt? sier Mamatov.

– Ja, ja, ja, sier Besseberg.

– Kan du hjelpe?

– Ja, Viktor. Jeg måtte benytte dobbeltstemmen min, sa Besseberg til russeren.

– Når han sier at «Kan du hjelpe litt»: Hva mener han? spør aktor.

– Han var nok kjent med at det var en stor diskusjon om Tjumen skulle få beholde verdenscupen eller ikke, svarte Besseberg.

– Så han prøver å påvirke deg litt?

– Det kan godt hende.

– Han vil holde et godt «kulturprogram», sier han?

– Mange ganger var vi ute på jaktturer sammen. Helt siden midten av 90-tallet, sier den tidligere IBU-toppen.

LEDET IBU I 25 ÅR: Anders Besseberg. Foto: Vidar Ruud / NTB

Men verdenscupavslutningen i Tjumen er ikke det eneste russiske arrangementet som var tema i retten i Hokksund tirsdag. Også tildelingen av VM i 2021 til den samme byen ble behørig nevnt.

Da Tjumen fikk VM hadde WADA allerede anmodet internasjonale særforbund - som IBU er - om å gjøre «alt som er mulig» («everything possible») for å legge fremtidige mesterskap til land som hadde godkjente antidopingbyråer.

RUSADA var på det tidspunktet ikke godkjent (non compliant).

I retten kalte Anders Besseberg ordlyden «everything possible» for en «hodepine»:

– Det store spørsmålet er hva «everything possible» betyr! Vi i IBU fikk ulike svar fra ulike hold, forklarte han.

77-åringen ble selv overrasket over at Tjumen vant avstemningen på IBU-kongressen i 2016 i konkurranse med steder som Nove Mesto, Oberhof og Pokljuka, hevder han.

– RUSADA mistet godkjent-statusen sin i november 2015. Var Tjumen en kandidat på det tidspunktet? spurte aktor i dag.

– Nei, ikke på det tidspunktet. Men de hadde jo sagt at de skulle søke på nytt da de tapte i 2014. Men det var en søknadsfrist her, og det var etter at RUSADA mistet godkjenningen sin. Det er helt korrekt, sa Besseberg.

– Så det er basert på en muntlig forståelse av at de var kandidat? fortsatte aktor Djupesland.

– De hadde iallfall gitt muntlig uttrykk for det da de tapte sist.

– De er vel ikke en offisiell kandidat før fristen har gått ut?

– Det kan man selvsagt diskutere. Hodebryet vårt var den uklare regelen. Vi hadde ikke rett til å nekte dem å søke i henhold til WADA-kode, sier Besseberg.

Fra vitneboksen viste Besseberg gjentatte ganger til hvordan han som styreleder var nødt til å følge det han oppfattet som regelverket i IBU og internasjonal idrett.

Han understreket at det var IBU-kongressen, altså alle medlemslandene, som stemte over VM-tildelingen. Ikke hans eget styre.

Tidlig i 2017 var presset massivt.

Utøverne hadde sendt brev til IBU-ledelsen. WADA hadde gjort det samme flere ganger. Det norske skiskytterforbundet, ledet av president Erlend Slokvik, ga Besseberg beskjed om at Norge vurderte å boikotte fremtidige konkurranser i Russland.

På en ekstraordinær kongress 8. februar snudde IBU: Tjumen mistet VM i 2021.

– Var det av betydning for deg at det norske forbundet sa de vurderte å boikotte videre deltakelse? Det må vel ha vært viktig å ta hensyn til?

– Jeg vil ikke si at... Besseberg lar ordene henge i luften i et lite sekund før han fortsetter:

– Trusler skal man ikke bukke under for. Det er ikke min stil.

– Jeg synes IBU og styret handlet kjapt her, understreket Besseberg i dag.