Det bekrefter daglig leder Tore Bjørseth Berdal overfor VG. Adresseavisen meldte om nyheten først etter et allmøte på «Brakka» tirsdag ettermiddag.

– Vi har jobbet lenge med neste års budsjett og forsøkt å finne forskjellige tiltak for å komme i balanse. Dessverre ser ingen vei utenom en nedbemanning, sier daglig leder Tore Bjørseth Berdal til VG.

Klubben har tidligere vært klar på at klubbens likviditet har vært utfordrende. Berdal sier styret har gitt RBK-ledelsen beskjed om at lønnskostnadene må ned med 7,5 millioner kroner. Det tilsvarer inntil ti stillinger.

– Det er klart det er alvorlig, men vi gjør det i et ledd om å få kontroll på økonomien og det å sette et organisasjonskart som er laget for å møte klubbens behov. Rosenborg er egentlig rigget for å spille i Euroa fire av seks år. Nå har vi ikke spilt i Europa siden 2019, og skal heller ikke i 2024.

DAGLIG LEDER: Tore Bjørseth Berdal. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Rosenborg har gått over hundre millioner i minus totalt de tre siste årene. De har blitt reddet av store salg som for eksempel Casper Tengstedt til Benfica. Dansken ble solgt for over 100 millioner kroner.

– Nedbemanning betyr at vi blir færre. Vi kommer til å prioritere å opprettholde sportslig kompetanse. Vi er en fotballklubb og skal først og fremst vinne fotballkamper, sier Berdal.

– Vi jobber fortsatt intensivt med trenerjakten og har hele tiden sagt at økonomi vil ha en påvirkning, men utover det så endrer ikke dette trenerjakten.

– Når må man være i mål med det man nå skal i gang med?

– Nå har vi informert de ansatte. Så skal vi bruke den tiden vi trenger på det. Vi skal gjøre det på en bra måte for både klubben og de berørte ansatte, sier Berdal.

På spørsmål om styret burde grepet inn tidligere, svarer Cecilie Gotaas Johnsen slik:

– Det kan man diskutere, men vi var i kvalifiseringen til Europa og hadde et berettiget håp om gruppespill. Hadde vi kommet inn der ville situasjonen vært en annen. De siste årene har vært utfordrende. Det er lett å være etterpåklok, vil jeg påstå. Poenget er at vi står her vi står nå. Vi ser at vi er nødt til å korrigere, sier hun til VG.