Afrika-mesterne har tapt 12 av 12 ganger mot Norge. I Trondheim Spektrum hang Angola med i 10 minutter. Det sto 4–4.

Men så forvandlet de 37 år gamle beina til Camilla Herrem kampen.

Hun scoret tre raske kontringsmål og gliste bredt i sin gamle hjemby fra Byåsen-tiden.

1 / 3 Camilla Herrem var et eneste stort smil. Syv mål på henne i Trondheim Spektrum.





To av Herrems fartsmonstre kom på millimeterpasninger fra Norges nest beste i håndballjentenes første kamp i hovedrunden. Silje Solberg-Østhassel vartet opp med 53 prosent redninger før pause, men fikk nesten like mye bruk for sin presise høyrearm.

Nybakt mamma traff nybakt mamma.

– Fantastisk kontringsballer til Herrem som er lynrask, beskriver Viaplay-ekspert Karoline Dyhre Breivang.

– Det var følelsen av at alt fløt og alt fungerte som vi var enige om, sier Camilla Herrem til VG.

– Herrem er så sykt rask. Det er vanskelig å se for seg hvor rask hun er og hvor tidlig hun er framme, sier Henny Reistad til VG.

Da hun - for en gangs skyld - bommet på et skudd, unnskyldte Herrem seg til benken:

– Det irriterte meg - at jeg ikke gjorde det skikkelig. Det var litt irriterende. Det er mer at jeg blir forbannet på meg selv, sier Herrem til VG.

– Herlighet - hun løper inn så mange mål som bare det. Hun må få lov til å bomme, sier Stine Bredal Oftedal til VG.

1 / 4







Det var takk og farvel for Angola. De slet seg videre i VM i en dramatisk uavgjort kamp mot Island i Stavanger mandag kveld.

Tirsdagen måtte de bruke til reising. Norge har hatt to dager hvile og uendelig mye mer hvile før denne kampen.

Påstanden om at VM er rigget til fordel av vertsnasjonene Norge, Sverige og Danmark satte fyr på debatten før denne kampen.

Maren Aardahl fikk gjennomgå mot Angolas forsvar. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Jeg synes først og fremst at vi står godt mot det Angola kan, sier Henny Reistad på VGs spørsmål om Angola virkelig har blitt så gode som det har vært snakk om.

Maren Aardahl fikk seg flere harde trøkker hjemme i Trondheim:

– Jeg er glad jeg hadde tannbeskyttelse, sier hun til Viaplay.

Til tross for mange tilskuere, var det ikke all verdens liv i Trondheim Spektrum:

– Jeg håper at det skal bli mer leven og bråk. At de kan bli den åttende spilleren vår, sier Stine Bredal Oftedal til VG om publikum.

Angolas tunge skyts fikk det tøft mot det norske forsvaret. Der har Ingvild Bakkerud inntatt en helt ny lederrolle.

Alt dette ga Norge mektige 16–5 på de siste 20 minuttene av første omgang.

Et godt besatt Trondheim Spektrum – 6806 tilskuere – kunne hylle spillerne inn til garderobekosen. Norge ledet 20–9. Det var for lengst avgjort.

Nora Mørk hadde det morsomt mot Angola. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

De siste 30 minuttene ble en transportetappe.

Stine Bredal Oftedal styrte godt før Henny Reistad tok over styrepinnen. Norge traff ikke på alt av skudd, men vant en nye enkel seier. Maja Furu Sæteren var et unntak. 20-åringen satt inn tre nye VM-mål.

Norge er én kamp nærmere kamper som krever mer.

Camilla Herrem var beste spiller i Trondheim onsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Både Slovenia og Frankrike vant sine kamper tirsdag. Med seier mot slovenerne fredag er Norge klare for kvartfinalen i VM. Frankrike venter i Trondheim Spektrum søndag.

VG-børsen

Mål, Norge: Herrem 7, Reistad 5, Ingstad 4, Oftedal 4, Mørk 3, Sæteren 3, Breistøl 3, Skogrand 2, Hovden 2, Aardahl 1, Solberg-Isaksen 1.

Silje Solberg-Østhassel 9

Katrine Lunde 5

Maren Aardahl 6

Stine Skogrand 5

Nora Mørk 5

Stine Bredal Oftedal 7

Kristine Breistøl 6

Vilde Ingstad 6

Ingvild Bakkerud 6

Kristina Novak –

Camilla Herrem BB 9

Sanna Solberg-Isaksen 5

Henny Reistad 7

Emilie Hovden 5

Maja Furu Sæteren 6

Thale Rushfeldt Deila 6

Thorir Hergeirsson (trener) 7