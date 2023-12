– Det var litt frustrerende at vi lot dem komme inn i kampen, men det endte med seier, og en velfortjent seier. Vi må bare ta med oss det og gå videre, sier Martin Ødegaard.

Allerede etter seks minutter kunne fansen på Emirates slippe jubelen løs, da Bukayo Saka spaserte inn 1–0 etter lekkert forarbeid fra Takehiro Tomiyasu.

22-åringens ledermål var Arsenals 100. scoring i 2023 - og også første gang denne sesongen The Gunners scorer i kampens første kvarter.

Og når det først løsner, så løsner det skikkelig:

Kun syv minutter senere fikk Martin Ødegaard æren av å avslutte et lekkert Arsenal-angrep. Kapteinen banket inn sin fjerde Premier League-scoring for sesongen - og sitt andre mål på fire dager.

MAESTRO: Martin Ødegaard hadde en finger med i spillet i det meste Arsenal foretok seg mot Wolverhampton. Foto: GLYN KIRK / AFP

Drammenseren var involvert i stort sett alt Arsenal skapte av sjanser - og burde hatt enda flere målpoeng under flomlysene:

Åtte minutter før fulltid ble Leandro Trossard spilt alene med keeper etter en utsøkt pasning fra Ødegaard - men alene med keeper Daniel Bentley klarte ikke belgieren å øke ledelsen.

Like etter var det istedenfor Wolverhampton som kunne juble for nettsus. Et balltap fra Oleksandr Zinchenko fant veien til Matheus Cunha - som hamret inn 1–2 og fornyet håp for Wolves.

Med seks minutter i tillagt tid ble det en nervepirrende avslutning for hjemmefansen, men The Gunners holdt unna og kan juble for sin tiende ligaseier for sesongen.

TENTE HÅPET: Matheus Cunha jubler for reduseringen mot Arsenal. Foto: Hannah McKay/ Reuters

– Det skulle ha vært en mye klarere seier. Men vi gjør en feil, de utnytter det - og så plutselig er det kamp i Premier League, sier Arsenal-sjef Mikel Arteta til BBC.

– Vi hadde sjansene, men utnyttet dem ikke. Vi bare bare fortsette å vinne kamper og spille som vi gjør.

The Gunners legger med det press på serietoer Manchester City - og søndag kan de røde få hjelp av erkerival Tottenham, når de besøker Erling Braut Haaland og resten av de lyseblå på Etihad.

Arsenal leder Premier League fire poeng foran City. Liverpool og Aston Villa er begge fem poeng bak, men med én kamp til gode.