Dermed går Ranum på tvers av det løpet IOC har lagt seg på før OL i Paris til sommeren: Der får russiske utøvere delta, dersom de oppfyller et sett med kriterier.

I Trondheim blir det altså annerledes dersom byens ordfører får viljen sin.

– Russland er uønsket som deltagernasjon. Det er ubegripelig og feil at ett land skal ha utøvere ved fronten, mens det andre landet har dem i Granåsen. Derfor er min beskjed til russiske utøvere: Dere er ikke velkomne i Trondheim under VM, sier Ranum til VG.

Han argumenter med angrepskrigen i Ukraina og et manglende oppgjør med et statsorganisert, systematisk dopingregime i Russland. Høyreordføreren nevner også den pågående rettssaken mot Anders Besseberg.

Den tidligere skiskytterlederen står tiltalt for grov korrupsjon i Buskerud tingrett. Russland er en svært sentral aktør i saken.

– Selv om det skulle vise seg at det som har blitt kjent i den saken ikke er rettslig straffbart, så er det etisk forkastelig. Her må idretten rydde i eget reir, mener Ranum.

Anders Bessebergs forsvarere ønsker ikke å kommentere utspillet.

Søndag ettermiddag vil Kent Ranum åpne konferansen «Play the Game» i Trondheim. I åpningstalen vil ordføreren gjenta budskapet som gjengis i denne saken i VG.

– Men det er vel Det internasjonale skiforbundet (FIS) som bestemmer hvorvidt russiske utøvere får delta eller ikke? Ikke du som ordfører i Trondheim?

– Det er riktig at FIS bestemmer, men vi kan være tydelige om våre forventninger og markere hva vi mener overfor FIS. Det handler om oss som kommune, sponsorene og billettkjøpere. Om ingen tar til orde for å rydde opp, så blir det heller ikke et press på FIS. Vi forventer at dette tas på alvor.

ORDFØRER: Kent Ranum fra Høyre. Foto: Gøran Bohlin / VG

IOC-president Thomas Bach forsvarte for få uker siden det valget organisasjonen hans har tatt. Krigen i Ukraina er bare én av 28 pågående kriger og konflikter rundt om i verden, sa tyskeren.

–Individuelle utøvere skal ikke bli straffet for handlingene til myndighetene deres, sa Bach.

Kent Ranum har med seg stortingspolitiker Linda Hofstad Helleland (H) i intervjuet med VG. Hun er tidligere visepresident i Verdens antidopingbyrå.

Forrige gang Trondheim arrangerte ski-VM, i 1997, reiste Helleland hjem fra et studieopphold i USA for å være frivillig.

– Jeg er redd for at det vi ser utspille seg i Besseberg-saken bare er toppen av isfjellet hva gjelder korrupsjon i idretten, sier hun.

– Hva er galt med den linjen som IOC har lagt seg på under OL i Paris?

– Det er bare en dekkoperasjon fra IOC sin side. Vi vet hvor viktig idrett er for Russland. Det er utstillingsvinduet deres. Det symboliserer makt og en superkraft på mange andre områder også. Da kan man ikke skille utøvere og nasjoner på den måten. Dette handler ikke om å ikke ønske utøverne det beste, men det er en konsekvens av hva myndighetene gjør, sier hun.

FIS-TOPP: Erik Røste. Foto: Annika Byrde / NTB

Røste: – Har vært svært tydelig

Styremedlem i FIS, Erik Røste, er enig med ordføreren i Trondheim.

Han sier at han vil fortsette å kjempe for utestengelse så lenge «det brutale angrepet på Ukraina pågår».

– Det er et helt meningsløst angrep på menneskeretten. For meg så er ikke dette et spørsmål om juss og rettsregler, men et spørsmål om hva vi mener rett og galt. Dette dreier seg om en internasjonal verdikamp. Den kan ikke idretten frikoble seg fra. For meg er det derfor helt feil at utøvere fra Russland og Belarus inviteres til FIS konkurranser. Det har jeg vært svært tydelig på i FIS-styret, sier Røste.

VG har også konfrontert FIS i Sveits med Ranums utspill, men uten å få svar.

Linda Hofstad Helleland ble nylig valgt til leder for idrettskomiteen i Europarådet i Strasbourg.

TIDLIGERE WADA-TOPP: Linda Hofstad Helleland kommer Trøndelag. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Nå vil hun utrede muligheten for det hun kaller overnasjonale regler for korrupsjon i idretten. Det gjør hun vel vitende om at hun pirker i idrettens autonomi – eller selvstyre.

– Det er en grunn til at organisasjoner som IOC og FIFA svarer idrettens autonomi på ethvert kritisk spørsmål om bruddene på godt styresett i idretten. Jeg tror tiden har kommet for å diskutere hvor sterk idrettens autonomi skal være. Når vi ser at utøvere blir dopet for at nasjoner skal sole seg i glansen av medaljer, og når idretten misbrukes gjennom korrupsjon på grunn av lite åpenhet, så må myndighetene ta tak, sier Helleland.

– Når og hvordan går du løs på det arbeidet, helt konkret?

– Arbeidet starter på Play the Game-konferansen i Trondheim denne uken. Der er mange idrettspolitiske aktører samlet. Det er folk som vil ha en endring. Jeg kommer til å ta denne debatten, selv om det er en brannfakkel fordi mange i idretten forsvarer idrettens autonomi, sier hun.