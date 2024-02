– Det var ti-gangeren av hva det har vært før, selv om det bare på trening. Jeg ble kvalm og dårlig i magen. Det var deilig å kjenne på igjen!

Iuel snakker med VG om en sprintøkt for et par uker siden, mens sønnen Storm sover i trillevognen ved siden av.

400 meter hekk-profilen og alpinkongen Aksel Lund Svindal ble foreldre i september. Nå har Iuel to måneder igjen av oppkjøringen før comeback-sesongen på friidrettsbanen.

Amalie Iuel Vis mer ↓ Født: 17. april 1994 (alder 29 år)

Sivil status: Forlovet med Aksel Lund Svindal, mamma til Storm (cirka fem måneder)

Meritter: Har pers på 54,68 på spesialøvelsen 400 meter hekk. Har en drøss med NM-gull, og deltatt i en rekke store internasjonale mesterskap, deriblant to OL.

Aktuell: Nærmer seg comebacket på friidrettsbanen etter graviditet og fødsel. Drømmer om både EM og OL til sommeren

Men hun er usikker på hvor hun står. Iuel har ikke konkurrert siden 22. august 2022 (55,68 sekunder). Den hårete drømmen er å kvalifisere seg til både EM i Roma og OL i Paris til sommeren.

EM-kravet er 55,70 sekunder – en tid Iuel stort sett tok før graviditeten.

OL-kravet er 54,85 sekunder – en tid Iuel slo tre ganger i 2022-sesongen.

– Jeg har tenkt alle scenarioer. Noen dager tenker jeg «dette går aldri», mens andre dager er det mer «jo, kanskje!». Det er vanskelig å få en ordentlig pekepinn siden det er sjelden vi løper 400 meter hekk på trening, sier Iuel.

– Alt skal klaffe om jeg skal komme til OL. Jeg prøver å si til meg selv at det kommer flere mesterskap. Et OL ti måneder etter fødsel vil være en veldig stor bonus. Jeg tar det ikke som et nederlag om det ikke går.

Amalie Iuel i intervju med VG, mens Storm sover ved siden. Foto: Naina Helén Jåma / VG

VG fikk følge Iuel tett gjennom graviditeten. Toppidrettsutøveren møtte utfordringer med lyskebrokk og bekkenløsning i svangerskapet, og har vært åpen om at fødselen ble dramatisk med keisersnitt.

Men drøyt fem måneder etter fødsel, står alt bra til med mor og sønn.

– Jeg jobber med å finne tilbake til farten, det er den vanskeligste komponenten å bygge i det vi holder på med. Jeg har god progresjon på trening og ser fremgang, sier Iuel.

Keisersnittet gjorde at det ble en lengre pause uten trening enn hun så for seg.

– Jeg ble tvunget til å holde meg veldig ro. Det ga bekkenet tid til å komme seg.

Men «trening er ferskvare», som hun sier.

– Fy søren så tunge steg jeg hadde de første løpeøktene. Det tok en stund før jeg kjente at det føltes bra igjen. Det har vært mye små-vondter og ting som hang igjen etter keisersnittet, sier Iuel.

– Hva har endret seg mest som toppidrettsutøver etter at du ble mamma?

– Jeg må være beinhard på tid. Jeg kommer ikke først mer, det gjør han. Jeg må prioritere bort mye sosialt slik at jeg får best mulig oppladning til neste trening og Storm får alt han trenger.

Amalie Iuel triller ut av treningsrommet på Olympiatoppen. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Mellom økter tenker hun nå sjeldnere på hundredelene hun jakter. Å koble av på den måten, tror hun er sunt.

– Fokuset er på en helt annen plass. Jeg prioriterer ham fremfor alt, men jeg ser faktisk at det går an å kombinere. Det er veldig motiverende!

– Hva med søvnen?

– Jeg var veldig spent på det, jeg har alltid vært veldig gretten om jeg ikke fikk ni timer søvn. Det er mye å forlange med en unge, men han sover godt om natten og er enkel å trøste med litt amming om han våkner. Jeg tror jeg får nok timer, bare litt mer splittet.

– Og det er rart med de få nettene jeg sover mindre. Da virker det som mamma-hormonene kicker inn! Det bare funker – selv om jeg tror det skal gå dårlig på trening.

Iuel har i lang tid blitt trent av Leif Olav Alnes sammen med Karsten Warholm og Elisabeth Slettum. Storm er ofte med på trening, og forloveden Aksel Lund Svindal var med til felles treningsleir i spanske Tenerife nylig.

– Det var skikkelig hyggelig, vår første familieferie. Det var veldig kult å få til det. Storm likte Syden.

Aksel Lund Svindal og Amalie Iuel. Foto: Frode Hansen / VG

Treningspartnerne blir som en «ekstra bestefar, onkel og tante».

– Storm er blitt maskoten vår, han er populær her. Storm digger å være med på trening, det er tre klovner som gir masse oppmerksomhet. Det føles ikke som en byrde når jeg har ham med, sier Iuel og understreker takknemligheten til gruppen.

Iuel har ikke lagt konkurranseplanen ennå for sesongen som starter i mai. Hun vil være med å løpe 4x400 meter under stafett-VM i Bahamas 4–5. mai. De 14 beste lagene i stafett-VM er kvalifisert for OL (i tillegg er det to plasser for beste tider utenom stafett-VM).

Men da må hun reise fra Storm for første gang. Foreløpig har de ikke vært borte fra hverandre mer enn noen timer.

– Den første overnattingen uten ham gruer jeg meg til. Det blir litt utfordrende, men helt sikkert verre for meg enn for ham. Han er i gode hender.