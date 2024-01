Tirsdag satt Vipers-spillerne i grupper og ringte rundt til samarbeidspartnere og andre aktører i næringslivet.

Formål: å få inn penger for å redde klubben fra konkurs.

– Vi fikk ikke så veldig mye igjen sånn sett, det var litt blandet respons, sier Vipers’ stjernekeeper Katrine Lunde til VG.

I tillegg har klubben startet enn Vipps- og Spleis-innsamling.

«Om vi får hele Norges befolkning til å vippse 20 kroner er vi trygge. Er det sannsynlig? Nei, men vi gjør et forsøk!», heter det i meldingen spillerne sendte ut tirsdag.

– Første samtalen føltes ikke bra. Man følte seg som en telefonselger, der folk bare la på røret. Det var ikke mitt stolteste øyeblikk, men vi kom over det og fikk ringt mange på listen til slutt, sier Vipers’ svenske stjerne Jamina Roberts til Aftonbladet.

Slik ber håndballklubben om penger. Foto: Skjermdump / Vipers.no

Å ringe rundt og «tigge» etter penger på denne måten, var heller ikke Lunde spesielt begeistret over.

– Det er ikke min drømmejobb akkurat, det er det ikke. Men vi prøver å gjøre alt vi kan for klubben i mitt hjerte.

Dersom klubben må slå seg konkurs, tror keeperveteranen at dette er slutten på toppsatsingen i all fremtid.

– Det tror jeg aldri kommer tilbake, i så fall. Jeg tror ikke det er mulig å bygge seg opp igjen og vinne Champions League på Sørlandet i fremtiden da, sier hun.

– Vi fikk vel ikke så veldig mye napp, det er mange som sliter økonomisk, sa Roberts til Aftonbladet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Lunde forteller om en spillergruppe som står samlet, og at de gjør alt de kan for å slippe å måtte slå seg konkurs. Hun synes det er trist at de ikke har fått mer igjen for all den sportslige suksessen.

– Vi spillerne føler at vi ikke får så mye igjen av å vinne. Det er trist at man ikke klarer å få mer ut av det.

– Hva vil det bety for din videre karriere dersom Vipers blir slått konkurs?

– Det tenker jeg ikke på nå, svarer hun kontant.

Tirsdag kveld ble det klart at spillerne er i samtaler med NISO om spillerkutt. Fædrelandsvennen omtalte nyheten først.

– Jeg vil ikke kommentere så mye rundt det, men vi gjør det vi kan for klubben.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Det har også vært noen hektiske døgn for Benedicte Løyland de siste dagene.

Løyland er daglig leder i klubben, og opplyser til VG opplyser at det har kommet inn 370.000 kroner etter tiltakene med spillernes ringerunde, og gjennom Vipps og Spleis. Klubben trenger ifølge Fædrelandsvennen å få inn seks millioner kroner.

Den daglige lederen forteller at 2023 har vært et «beintøft» år for klubben – til tross for at Vipers vant sin tredje strake Champions League-tittel, og gjorde rent bord hjemme i Norge.

– Det er veldig komplekst. Det startet med at vi mistet salg- og markedssjef de mest kritiske månedene, sier Løyland.

– I tillegg spiller faktorer som ugunstig valutakurs, store reisekostnader og manglende TV-avtaler inn.

I mars gikk daværende salgs- og markedssjef Christer Paulsen av, etter den mye omtalte «Facebook»-skandalen. Løyland kom inn i etterkant av dette.

– Gjorde den kommentaren det vanskeligere å inngå ny samarbeidsavtaler?

– Jeg tror ikke nødvendigvis kommentaren i seg selv ødela. Men det at vi ble stående uten salg- og markedssjef i en periode er nok det som har skadet oss. Det, og mange andre ting har vært vanskelig for oss.