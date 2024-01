– Oliver fikk punktering på to hjul. Han hadde med seg bare ett reservehjul og måtte bryte på transportetappen fram til fartsetappe 11, forteller pappa Petter Solberg til VG.

– Han har gjort et bra rally, så det er litt surt. Men det positive er at Rally Monte Carlo ikke teller i VM for ham.

Reglene er nemlig slik at førerne i den såkalte Rally2-klassen velger ut hvilke VM-rally som skal telle for dem i sammendraget. For toppklassen Rally1 er det ikke slike regler.

Andreas Mikkelsen er endelig tilbake i Rally1 etter å ha blitt verdensmester i Rally2 i 2023. Men Mikkelsen og kartleser Torstein Eriksen har tapt mye i forhold til teten. De ligger på 7. plass og er 3.44 minutter bak ledende Thierry Neuville, også han i Hyundai. Neuville jages av de to Toyota-førerne Elfyn Evans og Sebastien Ogier.

Det er helt nye regler i rally-VM som gjør at lørdagen markerer avslutningen på hovedrallyet - mens det søndag skal kjempes om flere VM-poeng.

– Reglene? Nei, de har jeg gitt opp å skjønne noe av, ler Petter Solberg.

Det som er klart, er imidlertid at «power stage» fortsatt eksisterer, og at det fortsatt er maksimalt 30 poeng å tjene på en helg - hvis du er best lørdag kveld, vinner søndagen og vinner «power stage».

