Simulator-racing, som det heter, er motorsport på skjerm – og ikke på asfalt.

Steinbråten er en del av Verstappens Team Redline, og den tredje føreren på laget var Gianni Vecchio. De kjørte en Mercedes AMG.

– Dette er bare andre gang jeg kjører sammen med Verstappen, og det er første gang vi vinner sammen. Samtidig er dette løpet kanskje det største i løpet av hele året, sier Ole Steinbråten til VG.

Det virtuelle 24-timersløpet på Daytona ble arrangert på plattformen iRacing. Steinbråten satt i stua hjemme i Oslo - med fire skjermer, ratt og det hele.

– Verstappen elsker sim-racing og kjører når han har mulighet - men det er ikke så ofte. Om sommeren er han jo stort sett opptatt med Formel 1-løp, men nå på vinteren kan det åpne seg en mulighet. Det gjorde det denne gang.

– Hva sa Verstappen etter seieren?

– Han sendte meg meldinger og syntes at jeg leverte bra gjennom hele løpet, både når det gjelder strategiske valg og fart. Det var ganske kult! sier 22-åringen, som opprinnelig kommer fra Gol, men som nå bor i Oslo.

Vinnerbilen har nummer fire. Her ligger de sammen med en annen bil fra samme team. Den andre bilen i teamet endte på 3. plass. Foto: Team Redline

– Verstappen gir ikke ofte komplimenter. Når han gjør det, så vet du at han mener det.

De tre førerne fordelte de 24 timene omtrent likt mellom seg, altså rundt åtte timer.

– Vi startet på 9. plass, men kjørte oss raskt oppover og tok ledelsen cirka tre timer inn i løpet. De resterende 21 timene handlet det om å holde stand mot presset bakfra. Det krevde maksimal innsats hele veien til mål, sier Steinbråten.

Han skrev kontrakt med Verstappens team for et snaut år siden og er heltidsfører. Virkelighetens 24-timersløp på Daytona kjøres for øvrig kommende helg - og med den norske Ford-føreren Dennis Olsen på startstreken.

Steinbråten forteller at det til sammen var 16.000 påmeldte til det virtuelle Daytona 24-timers.

– Har du noen gang truffet Max Verstappen i levende live?

– Hehe, ja, vi på teamet var invitert til Grand Prix-løpet på Zandvoort i sommer, så da spiste vi middag sammen i Red Bulls VIP-område.

Ole Steinbråten var tidligere en svært habil svømmer med pers på 52,13 på 100 meter fri.

PS: Allerede tirsdag skal Max Verstappen igjen i aksjon i sim-racing - i «Real Racers Never Quit»-mesterskapet. Da skal det kjøres Formel 3 på Silverstone og Formel 4 på Mugello.