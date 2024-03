5. februar: Anklagene ble kjent

Saken begynte da nederlandske De Telegraaf at en Red Bull-ansatte hadde rettet alvorlige anklager mot Red Bull-sjefen Christian Horner overfor det østerrikske hovedkvarteret til selskapet. Samtidig skrev The Times at en kvinnelig kollega hadde varslet om «upassende og kontrollerende oppførsel».

9. februar: Møte med advokat

Christian Horner et ni timer langt møte med en advokat, på et hemmelig sted, ifølge Independent. Samtidig henter Red Bulls hovedkvarter inn en ekstern person til å etterforske saken på vegne av selskapet.

15. februar: Horner viser seg offentlig

Red Bull lanserer bilen for årets sesong. Det er første gang Christian Horner viser seg seg etter anklagene. Han sier til pressen at anklagene er en «forstyrrelse» for Red Bull. Verstappen sier at forholdet mellom dem fortsatt er «veldig bra».

18. februar: Formel 1 uttaler seg

Formel 1 sier at de har merket seg saken og at Red Bull etterforsker saken. De ønsker ikke å kommentere saken utover at de håper det blir behandlet så fort som mulig.

20. februar: Marko forsvarer Red Bull

Den mektige Red Bull-rådgiveren Helmut Marko roser selskapets håndtering av situasjonen og sier at «jo tidligere et resultat er klart, jo bedre, fordi rykter og andre historier sprer seg fort hvis situasjonen tar lang tid».

22. februar: Wolff uttaler seg

Mercedes-sjefen Toto Wolff ber om åpenhet fra Red Bull rundt etterforskningen.

26. februar: Ford kritiserer Red Bull

Ford Motor Company, som har en samarbeidsavtale med Red Bull til 2026, sier at de er misfornøyde med hvordan Red Bull etterforsker saken. De savner også svar på en forespørsel 14. februar hvor de etterspurte mer informasjon om saken.

28. februar: Horner frikjennes

I en pressemelding fra Red Bull sentralt fremkommer det at alle anklagene mot Horner er lagt bort. De skriver at de er tilfreds med etterforskningen og at den har vært «rettferdig, streng og upartisk». Samtidig skriver de at anklageren har rett til å anke.

29. februar: Horner returnerer til paddocken

Christian Horner var på plass i paddocken under Bahrain Grand Prix og uttalte at han var glad for at etterforskningen om upassende oppførsel var over.

29. februar: WhatsApp-meldinger lekkes

Under et døgn etter at han ble frikjent, ble det lekket WhatsApp-meldinger og bilder fra en anonym kilde. Disse meldingene ble sendt til toppene til FIA, Formel 1, teamledere og flere journalister. Meldingene skulle angivelige vise meldinger mellom Horner og varsleren.

2. mars: Horner hånd i hånd med kona

Fra pole position cruiset Max Verstappen inn til seier i Bahrain Grand Prix. Der ble Christian Horner avbildet hånd i hånd med Spice Girls-kona Geri Halliwell. De kysset og feiret seieren til Verstappen. Horner uttalte etter løpet at det hadde vært en utfordrende tid for familien.

3. mars: Verstappens far uttaler seg

Red Bull måtte igjen uttale seg da Jos Verstappen uttalte overfor Daily Mail at Red Bull «sto i fare for å bli revet fra hverandre» hvis Christian Horner beholdt jobben. Han sa også at han «kom til å eksplodere» hvis Horner beholdt jobben. Samtidig benektet han å være kilden bak lekkasjen.

4. mars: Nye rykter rundt Verstappen

Flere bilsportnettsteder verden rundt spekulerer i om Max Verstappen kan ende opp med å erstatte Lewis Hamilton i Mercedes fra 2025.

7. mars: Kvinnen blir suspendert

Flere britiske medier skriver at kvinnen som kom med anklager mot teamsjefen Christian Horner skal være suspendert. Samtidig sier Horner at han ønsker å sette sluttstrek.