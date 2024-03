De nekter å spille med en transkjønnet lagkompis.

Veteranene Anca Zijlstra og Aileen de Graaf har meddelt det nederlandske dartforbundet at de ikke lenger vil representere Nederland, melder NOS.

Grunnen er at transkjønnede Noa-Lynn van Leuven er blitt godkjent til å stille for kvinnelandslaget.

Det nederlandske dartforbundet melder på sin hjemmeside at 50-årige Zijlstra og 33-årige de Graaf ikke lenger vil være til rådighet for landslaget.

27 år gamle van Leuven har spilt turneringer som kvinne siden 2022 og er for tiden rangert som nummer seks i verden. De Graaf er nummer to i verden, mens Zijlstra er nummer 12.

Det nederlandske dartforbundet skriver at Noa-Lynn van Leuven har vært gjennom en fullstendig forvandling fra mann til kvinne, og at hun derfor har rett til å stille som kvinne i konkurranser.

– Det er deres valg, ikke mitt, sier hun til NOS.

– Det triste er at mange glemmer at jeg også er et menneske, fortsetter hun.

Zijlstra har kommentert beslutningen på Facebook:

– Når du føler skam over å representere det nederlandske laget fordi en biologisk mann spiller på kvinnelaget, er det på tide å gå, skriver hun.

Overfor NOS vil verken hun eller de Graaf kommentere saken ytterligere.

Dart er en stor sport i Nederland, som blant annet har fostret et par av sportens største legender på herresiden i form av Michael van Gerwn og Raymond van Barneveld.