Tenåringene til Liverpool sørget for at de er klare for kvartfinale mot Manchester United i FA-cupen etter 3–0-seieren mot Southampton.

Et skadeplaget Liverpool gjorde at Joe Gomez (26) spilte på midtbanen og sjefen var mektig imponert over prestasjonen.

– Ai, ai, ai! Måten han spilte på. Det er helt vilt, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp i et intervju med LFCTV etter kampen.

IRRITERT: Jürgen Klopp likte dårlig ropene fra hans egne supportere i kampen mot Southampton. Foto: Phil Noble / Reuters / NTB

Forsvarsspilleren har vært i klubben i ni år og spilt 209 kamper. Til tross for å ha spilt så mange kamper har han aldri scoret et mål på seniornivå før.

Det ønsker Liverpool-fansen å få en slutt på. I kampen mot Southampton kunne man høre store deler av Liverpool-fansen rope «skyt», nesten hver gang Gomez mottok ballen.

– Hvor morsomt det enn er. Kan jeg be folk om å slutte med å rope «skyyyyt»? La gutten være i fred. En dag vil han skyte. La ham finne det rette øyeblikket selv, sier Klopp mens han kikker alvorlig inn i kameraet.

I et intervju med klubbens egen podkast «We are Liverpool», har Gomez selv snakket om måltørken.

– Det er nesten komisk nå, sier Gomez og ler, før han legger til:

– Selv lagkameratene mine lar meg høre det nå. Til og med sjefen har nevnt det. Han sa at han skulle gi min kone penger hvis jeg scoret.

Men det at supporterne skal blande seg synes Klopp lite om. Gomez forsøkte seg på noen skuddforsøk mot Southampton uten å være særlig nærme.

– Neste gang han skyter fra 35 meter, bare fordi folk roper det vil jeg bli ganske sint, men bortsett fra det: For en gutt og for en kamp, avsluttet Klopp.