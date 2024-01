Et allerede utslått Norge avsluttet sitt svakeste mesterskap siden 2014 med å regelrett filleriste svenskene.

– Ydmykende. Sverige er rett og slett ikke bra nok. Tap som dette får deg til å miste selvtilliten. Jeg vil ikke huske noe. Jeg vil at folk skal tenke seg om, og tenke hevn, sa eksperten Claes Hellgren hos Viaplay.

Til tross for at Sverige allerede er videre til semifinalen, tok ikke spillerne lett på ydmykelsen.

– Jeg hater å tape mer enn jeg elsker å vinne. Det gjør det enda vondere å tape med ti mål og ekstra vondt å gjøre det mot Norge, sier den svenske bakspilleren og lederskikkelsen Jim «Gotte» Gottfridsson til Aftonbladet.

– En skikkelig pissinnsats, oppsummerer strekspiller Andreas «Stycket» Nilsson.

KLØR SEG I HODET: Sveriges norske landslagssjef Glenn Solberg tar selvkritikk etter det pinlige tapet mot Norge. Foto: ODD ANDERSEN / AFP / NTB

Sverige benyttet anledningen til å hvile flere i den betydningsløse kampen mot Norge.

– I en landskamp med skal man alltid vise seg fra sin beste og det gjorde vi ikke i dag, sier forsvarsspilleren Max Darj.

– Som leder for laget blir jeg utrolig irritert. Slik skal det ikke se ut, ikke for svenske fans som kommer hit, ikke for folk som sitter foran tv-en. Dette er ikke oss. Hvis du hviler x antall spillere så bør andre spillere ta sjansen, sier Gottfridsson.

Sveriges norske landslagssjef Glenn Solberg sier at utklassingen «er hans ansvar».

– Jeg må se meg selv i speilet. Jeg lyktes ikke å få spillerne opp på det nivået som kreves på det her nivået. Det er jeg veldig skuffet over at jeg ikke klarte, sier nordmannen til Aftonbladet.

Nå venter semifinale mot Frankrike i Köln på fredag.

– Det hjelper ikke denne gruppen å ligge og ha vondt i magen i 2,5 døgn. Vi skal snakke om kampen og så feie den under teppet i kveld, sier Gottfridsson.