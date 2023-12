Vinneren stikker av med nesten 2,2 millioner kroner. Finalemotstanderen får nær 1,1 mill. kroner.

– Magnus er flinkere enn meg til å styre tiden, sier Wesley So til chess24.com.

– Jeg hadde bare én sjanse i hele matchen, og den tok jeg, sier Carlsen til TV 2.

– Jeg vinner som regel på gode dager, ofte på middels dager og noen ganger også på dårlige dager! Her har det vært en del middels dager, og de vinner jeg ofte på!

Etter at de to først partiene hadde endt med remis, vant Carlsen med svarte brikker i det tredje partiet. Nordmannen la på sedvanligvis press på sin motstander - helt til So feilet og tapte etter 60 trekk. Carlsen mente det var en psykologisk seier.

Det betydde at verdenseneren hadde hvite brikker i det fjerde partiet og kunne klare seg med remis for å ta første stikk i finalen i Champions Chess Tour-sluttspillet.

– Begge spillerne bruker altfor mye tid, sier Jon Ludvig Hammer som TV 2-ekspert.

– Et nølende parti fra Magnus, sier Hans Olav Lahlum ved hans side.

Men Wesley So måtte altså vinne men hadde aldri noe stort overtak på nordmannen. Med remis var Carlsen klar som vinner dag 1.

– Merkelig spill av So. Jeg tror han var stresset over tiden, sier Jon Ludvig Hammer på TV 2-sendingen.

– Mot alle andre enn Magnus hadde jeg hatt en god vinnersjanse i det siste partiet, sier Wesley So til chess24.com.

– Det irriterer meg at jeg ikke klarer å spille godt, men det er nok, sier Carlsen til TV 2 om det samme partiet.

Dag 2 av finalen går lørdag. Finalen er en fysisk turnering i Toronto - etter at det har vært seks digitale turneringer tidligere i år på veien dit.