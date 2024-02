Ingrid Landmark Tandrevold skjøt seg ut av medaljekampen på normaldistansen i VM med sine tre bom på andre skyting.

– Det er vanskelig å forklare på vegne av de andre. Det eneste jeg tenker på nå er at jeg selv føler på et ansvar. Jeg har ikke taklet presset hverken jeg selv eller andre har lagt på meg, sier Tandrevold til VG.

– Jeg føler på et ansvar. At jeg som leder av laget har skuffet og ikke har klart å bygge opp de andre jentene som jeg skal. Det er så mange som jobber dag og natt for oss, som legger til rette for at vi skal prestere, fortsetter hun.

Hennes renn ble ødelagt av de tre bommene på første stående. Likevel ble hun beste norske med sin 27. plass.

Til slutt hadde de norske jentene bommet på 20 av 80 skudd. Tandrevold ble beste norske, fire og et halvt minutt bak vinneren.

– Det er jeg som skal ha presset på meg, for det jeg som har gått mange mesterskap og har erfaring. Det er meg det skal forventes noe av, sier hun.

– Hvordan har det vært ikke å klare å bære ansvaret?

– Jeg har kanskje vært litt mer innesluttet enn jeg pleier. Litt mer redd for å mislykkes og ikke så giret på å konkurrere og gå for det. Jeg har et smittende humør på godt og vondt - heldigvis mest på godt. Så har jeg ikke klart å bidra så mye med det inn i gruppa, sier Tandrevold til VG.

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Ekspertene lot seg ikke imponere:

– Det gjør vondt å se, sier SVTs ekspert Bjørn Ferry.

– Det er rett og slett for dårlig. Tre og fire tilleggsminutter på stående hører ikke hjemme i et VM-løp, sier NRKs skyteekspert Ola Lunde.

– Sånn er skiskyting og idrett generelt. Akkurat nå er alle nede i en dal, men vi skal klatre opp på et fjell igjen med en gang vi får det til. Det er lettere sagt enn gjort å snu det, sier Ida Lien til VG.

Vant gjorde Lisa Vittozzi fra Italia, etter et svært imponerende renn. Julia Simon var på stø kurs mot sitt fjerde VM-gull på rad, men røk på en bom på siste stående.

Janina Hettich-Walz var lenge med i gulldansen og presset Vitozzi med sine fire fulle hus. Men ingen kunne hamle opp med italieneren.

– Det er en fantastisk følelse, sier Vitozzi til TV 2.

VM-debutant Marit Ishol Skogan endte på 46. plass:

For Norge ble det den svakeste prestasjonen på normaldistansen siden 2017.