Lægreid kjempet seg i mål like foran regjerende verdensmester Thingnes Bø og jublet hemningsløst etter å ha levert fulle hus og et prikkfritt løp i Nove Mesto.

– Man skulle nesten ikke tro det. Det er lett å tenke at Thingnes Bø er umenneskelig, så det henger høyt. Det er stort, sier den ferske verdensmesteren til VG.

– I fjor sto jeg nervepirrende og ventet på de andre – i år er det jeg som slår til. Jeg er full av adrenalin og glede akkurat nå, men tipper jeg kommer til å felle en tåre når jeg kommer på hotellrommet, smiler Lægreid.

Han tok bronse på fjorårets VM-sprint bak Bø-brødrene og har hatt en trøblete sesong så langt i verdenscupen. I desember fikk han blant annet startnekt etter å ha avfyrt vådeskudd.

– Gullet er prikken over i-en for denne sesongen, det som har skjedd tidligere føles litt ubetydelig, fortsetter han i lykkerus videre.

– Ingen har satt sammen et bedre skiskytterløp enn Lægreid, kommenterte NRK-ekspert Torgeir Bjørn da Lægreid var i mål.

Men Thingnes Bø så lenge ut til å forsvare gullet fra 2023.

– Han er tilbake! Den regjerende mesteren gjør sitt beste løp på sprint denne sesongen. Det kan være et gulløp han har satt i gang nå. Han blir uhyre vanskelig å slå, sa NRKs Torgeir Bjørn etter Thingnes Bøs stående serie.

Men stryningen bommet én gang på liggende. Missen skulle vise seg å bli helt avgjørende da Lægreid var en av få favoritter som skjøt fem av fem på første skyting.

Det ble en thrilleravslutning da Lægreid viste muskler på oppløpet og slo Thingnes Bø med tre og et halvt sekund.

– Dette var gøy, ass. Jeg våknet i dag og trodde jeg egentlig ikke hadde noe sjans på pallen i dag. Plutselig hører jeg at jeg leder på sisterunden der. Jeg kunne nesten ikke tro det jeg hørte, sier Lægreid til NRK.

Thingnes Bø forteller til NRK at han er mer skuffet over å ha mistet gullet enn gledet over Lægreids første sprint-gull.

– Det var en positiv sekundstrid da jeg gikk, og sekundstriden mot Sturla ble først et tema når jeg satt i skifteboden. Da var det for sent for meg å gjøre noe med det, sier Thingnes Bø til VG.

– Jeg var ferdig mot slutten, hele sisterunden var tung. Ved 1,5 kilometer igjen tipper jeg halve feltet var raskere enn meg, fortsetter han.

Men det holdt til sølv for Thingnes Bø. Dermed ble det tre norske medaljer på herrenes sprint. Vetle Sjåstad Christiansen er leverte fullt hus på stående og tok bronsen ti sekunder foran franske Eric Perrot.

– Fy, så deilig det er. Den første individuelle bronsemedaljen føles som gull. Med rådende forhold og et av sirkusets tøffeste løyper synes jeg det er ganske rått at jeg kan stå her med medalje, sier Christiansen til VG.

I Oberhof-VM i fjor tok Lægreid bronsen på sprinten bak Thingnes Bø og storebror Tarjei Bø.

Sistnevnte ble nummer seks på årets VM-sprint etter to bom totalt. Johannes Dale-Skjevdal skjøt seg også ut av medaljekampen etter like mange misser som storebror Bø. Dale-Skjevdal ble nummer syv.