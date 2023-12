Vertsnasjonene Norge, Sverige og Danmark har fått velge deler av sin VM-vei før trekningen. Svenske Aftonbladets Johan Flinck har kalt det «rigget». Leif Welhaven i VG kaller det «en hån mot fair play».

– Hvis man skal kun ligge på fair play, så er det ikke det. Samtidig er det viktig å se alle sidene av saken, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG.

Overfor Adresseavisen og Nettavisen kom han med samme konklusjon etter kampen mot Angola onsdag kveld: Dette er ikke fair play.

– Dette er gjort av andre hensyn, som ikke er rent sportslige. Vi opplever stadig oftere at det er flere nasjoner som arrangerer mesterskap sammen. Da skal man ivareta gode nasjoner på alle arrangørstedene for interessens del, sier han til VG torsdag.

– Hvis det ikke er fair play, bør ikke Norge som en håndballstormakt jobbe for å endre dette?

– Nå stiller du egentlig spørsmålet ferdigsvart: selvfølgelig.

Her fikk Thorir en unnskyldning (!) fra sin stjernespiller Herrem:

Han mener dette er noe som må gjøres noe med mellom mesterskapene. Det ble først et tema underveis i håndball-VM.

– Hvorfor blir det da ikke gjort med fra Norges side? Kåre Geir Lio (håndballpresident) sier dette er et system som fungerer?

– Det får du spørre ham om.

– Det at det «alltid» har vært slik, er det et godt argument for å ikke endre det?

– Stort sett er de beste nasjonene med på slutten og det blir det nok også om du hadde endret det. Men du kan risikere det at en del sterke nasjoner ikke kommer til finalespillet. Og det er sterke markeds- og medieinteresser i spill, sier islendingen.

Han legger til at han ikke har noe problem med at dette blir vurdert.

OPPTATT AV FAIR PLAY: «Fair Play» er ett av fire visjonsord håndballjentene opererer med. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Norge valgte antatt sterkeste lag, Frankrike, som sannsynlig motstander i hovedrunden i forkant av turneringen. De skal møtes søndag, og kan derfor ikke møtes igjen før i en eventuell finale.

Nora Mørk (32) sier at fokuset deres under mesterskapet er å spille kamper, det er det de får gjort noe med. Samtidig anerkjenner hun debatten og har en del på hjertet om selve systemet:

– Det er klart: Det er tre vertsnasjoner som er toppseedet. Vi har valgt én vei, ved å få Frankrike og publikum hit av kommersielle årsaker. Og så har Sverige og Danmark valgt en helt annen vei, så det er jo to motpoler sånn sett, sier hun.

Flere har pekt på at en friere trekning hadde styrket fair play-dimensjonen ved VM-oppsettet.

– Det ville jo mest sannsynlig endt opp med det samme (med en fri trekning). Vi kunne godt trukket lodd, vi – det spiller ikke så stor rolle for meg. Det spiller større rolle for alle andre, sier hun.

Videre erkjenner hun at nåværende system er spesielt for håndballen. I andre idretter er det imidlertid også fordeler for vertsnasjonene: I fotball blir for eksempel vertsnasjonen direktekvalifisert og toppseedet i sin gruppe.

Men de har ikke mulighet til å styre hvor enkelte motstandere plasseres, som i håndballen.

ÅPEN FOR TREKNING: Nora Mørk sier de har fokus på mesterskapet nå, men er med på å diskutere alternativer for det nåværende VM-systemet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Veteran Katrine Lunde (43) mener at spillerne til vanlig har et ansvar for å ta en del av en slik debatt som preger håndballmiljøet akkurat nå, men:

– Under mesterskap tar jeg ikke på meg det ansvaret. Akkurat nå har vi fokus på mesterskapet. Ren trekning kan være en god løsning det. Akkurat nå er det andre som får lov til å vurdere, sier hun til et samlet pressekorps.

– Er det riktig at det (oppsettet) skal tilpasses?

– Det kan jeg ikke svare på, for jeg har ikke satt meg inn i det.

Se forklaringen: Derfor er Fair Play med i håndballjentenes kamprop (!):