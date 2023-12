Karoline Bjerkeli Grøvdal var storfavoritt foran kvinnenes ni kilometer, og innfridde til gull under europamesterskapet som tok plass i Laeken Park i den belgiske hovedstaden Brussel.

Hos herrene, med tiden 30.20 på samme distanse som kvinnene, var det kun franske Yann Schrub som var bedre enn norske Magnus Tuv Myhre.

Det er Tuv Myhres første internasjonale medalje.

– Gullet var jeg ikke nærme, men kanskje kan jeg ta det neste år. Et sykt bra tegn for sesongen som kommer at jeg løper slik jeg gjør i dag, forteller 23-åringen til rettighetshaver NRK etter å ha kommet i mål.

Også Henrik Ingebrigtsen stilte på startstreken, men var aldri i nærheten av en medalje. Løperen fra Sandnes endte på en 12.-plass.

GJORDE DET IGJEN: Karoline Bjerkeli Grøvdal. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB

Bjerkeli Grøvdal løp inn til gull med tiden 33.40. Annenplassen tok italienske Nadia Battocletti 45 sekund bak den norske europamesteren.

– Det føles veldig deilig. Jeg hadde veldig lyst på dette tredje gullet, og jeg var ganske spent før løpet, forteller europamester Bjerkeli Grøvdal til rettighetshaver NRK etter at gullet var et faktum.

– Jeg er veldig glad i å springe terrengløp og det er ekstra gøy med tre gull på rad, så det henger høyt for meg, legger hun til.

Allerede halvveis uti løpet hadde hun distansert feltet og opparbeidet seg en etter hvert stor luke ned til nestemann.

Den norske terrengløpsdronningen holdt sitt store forsprang helt inn til mål og vant kontrollert.

Det er hennes tredje EM-gull på rad, og åttende gang hun tar medalje i terrengløp-EM. Hun har også et gull i juniorklassen fra 2009.