– «Vis at du er god, vis at du er en av de beste» sa jeg til meg selv etter søndag, sier Bø til VG etter sølv på normaldistansen her i skiskytter-VM.

De to første individuelle øvelsene endte med nedtur: For mange bom, og spesielt jaktstarten gjorde vondt – lenge.

Med hele fire bom på siste skyting skjøt han seg ut av gull- og medaljestriden.

BLIKKET SIER ALT: Her går Tarjei ut fra fjerde skyting på jaktstarten søndag. Han har skutt fire bom og spolert medaljesjansen. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

I målområdet var han langt nede, og han erkjenner å ha sutret mye etter den serien.

Til slutt ble det for dumt.

– Jeg var svak i hodet, jeg klarte ikke å håndtere situasjonen. I dag sa jeg til meg selv at det skal jeg ikke gjøre det igjen. Dette ble min mentale revansje, sier Bø.

SKÅL! Tarjei og Johannes Thingnes Bø på gull- og sølvplass. Det er blitt et så kjent fenomen at det har fått kallenavnet «Bødium». Foto: Heiko Junge / NTB

På normaldistansen slo han knallhardt tilbake med 19 av 20 treff og sølv bak bare lillebror Johannes Thingnes Bø (30).

– Jeg er så lettet nå. Det er mer lettelse enn glede, nesten. Jeg har så lyst å få med medalje fra VM, samme hvordan det skjer. Det var en deilig revansje, sier storebror.

For 22. gang sto de sammen på pallen, for 11. gang var det Johannes på første og Tarjei på andre. Som Tarjei selv sa til VG før VM: – Jeg har skapt et monster.

– Det er ekstra kult og tøft å oppleve det nok en gang. Men han er i en egen liga, sier 35-åringen.

– Det er den sterkeste følelsen. Det er tredje mesterskap på rad vi vinner dobbeltseier. Vi er nok verdens beste skiskytterbrødre, sier lillebror Johannes – og det har han jo rett i.

Men alle ting tar en gang slutt: Lillebror presenterer storebrors dilemma:

På pressekonferansen etter rennet sier 35-åringen at dette sølvet gjør at «alt er verdt det». Han har ikke bestemt seg for om han fortsetter etter denne sesongen.

Landslagssjef Per Arne Botnan roser Bøs modenhet i jobben med å snu de vonde opplevelsene.

– Når du får en sånn opplevelse, får du lov å sutre litt. Man det hjelper neppe å sutre veldig lenge, sier Botnan.

– Det må lov å være skuffet. Mange prøver å gå videre for tidlig – det funker ikke, sier Bø selv.

To øvelser gjenstår for storebror: Stafett lørdag og fellesstart søndag.

Fikk du med deg denne situasjonen med svensken?