Gladbeskjed før VM: Katrine Lunde og Silje Solberg-Østhassel kan bli klare

HAMAR (VG) Katrine Lunde kjemper for å bli klar for VM-spill på hjemmebane. 43-åringen kan være inne i avslutningen av sin rekordlange karriere for Norge. Silje Solberg-Østhassel (33) er også på vei tilbake.