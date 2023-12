– Jeg føler det er min beste VM-kamp til nå. Det er godt at den kommer mot det beste laget vi har møtt. Det er god følelse, sier Bredal Oftedal til VG.

I fjor måtte Norge slite for å slå Slovenia i EM. Fredag ble outsiderne fra Øst-Europa feid av banen med 13 mål.

– Hvor godt er dette norske laget?

– Det er selvfølgelig vanskelig å si. Men jeg må si at den bredden vi nå har. Nesten alle på laget vårt spiller i de aller beste klubbene. Så ekstremt har jeg ikke sett det før. Tiden vil vise om det betyr at vi klarer å gå hele veien. Men dette laget har en bredde som jeg ikke vet om vi har sett før, sier Oftedal med to VM-gull og fem EM-triumfer for Norge.

– Og nå kommer Frankrike på søndag?

– Vi vet at det alltid er tøft å møte Frankrike. De har kanskje kommet med mer fart enn oss i VM. Men jeg synes vi er veldig på gang.

– Er det viktig å vinne den nå som dere er klare for kvartfinalen?

– Viktig, men ikke avgjørende, svarer hun.

Norge har feid hallgulvet med VM-motstanderne. Fem kamper er vunnet med til sammen 90 mål.

– Jeg synes vi er et ekstremt bra lag. Alle som kommer utpå spiller med skuldrene nede. Alle klarer å gjøre det samme som i klubb. Jeg synes ikke noen er redde for å prestere, sier Camilla Herrem som spiller sitt 18. mesterskap for Norge.

Hun scoret seks nye mål mot Slovenia og står nå med 33 VM-scoringer. Slovenerne var fullstendig sjanseløse da Herrem satte på turboen. Også Henny Reistad og Stine Bredal Oftedal utmerket seg med tempo i ultraklassen.

– Når Henny og Stine spiller slik så er det ikke sjel som stopper dem, mener venstrekanten og trekker frem Ingvild Bakkerud og Kristine Breistøl i samme åndedrag.

– Vi spiller veldig bra som lag. Alle spillerne får ut det de kan, sier Henny Reistad. Hun har bidratt sterkt til Norges tre siste titler.

– Hvor gode er dere i forhold til det du har opplevd tidligere?

– Det er vanskelig å sammenligne, men vi står på et veldig godt sted nå. Jeg synes vi er gode, sier Reistad etter fem scoringer fredag.

VG-børsen Vis mer ↓ Mål, Norge: Herrem 6, Mørk 5, Oftedal 5, Reistad 5, Bakkerud 3, Breistøl 2, Novak 2, Aardahl 2, Brattset Dale 1, Ingstad 1, Solberg-Isaksen 1, Hovden 1. Silje Solberg-Østhassel 6 Katrine Lunde 6 Maren Aardahl 6 Stine Skogrand 5 Nora Mørk 7 Stine Bredal Oftedal BB 8 Kari Brattset Dale 4 Kristine Breistøl 5 Vilde Ingstad 5 Ingvild Bakkerud 6 Kristina Novak 5 Camilla Herrem 7 Sanna Solberg-Isaksen 5 Henny Reistad 7 Emilie Hovden 4 Thale Rushfeldt Deila 4 Thorir Hergeirsson (trener) 7

Noen tror at bare skader kan stoppe Norge i VM. Stine Bredal Oftedal har tøff behandling ved to anledninger. Senest mot Angola onsdag.

– Jeg har fått meg noen smeller. Albuen gikk fra å være veldig vond til å bli helt fin raskt. I dag var låret lutt stivt da jeg varmet opp. Men det glemte jeg når adrenalinet kom, beskriver hun etter dominansen mot Slovenia.

– Det er veldig gøy å spille mot denne type forsvar. Jeg kunne ligge å vurdere og leke litt med linjespillerne. Det var en morsom kamp å spille.