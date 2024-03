– Vi snakket kjapt om kampen, han nevnte blant annet at de slet med å finne ut av presset sitt. Så gratulerte jeg ham med en god kamp: Han har fint driv, lavt tyngdepunkt og er flink med ball, roser FC København-spiller Mohamed «Moi» Elyounoussi overfor VG.

Bobb startet sin sjette kamp i Manchester City-drakt mot FC København. Han ble lovprist underveis, City vant 3–1 i kampen og 6–2 sammenlagt mot sine danske motstandere.

Det er snart fem år siden Bobb kom til klubben fra Vålerenga, sommeren 2019. Nylig signerte han en kontrakt som strekker seg helt til 2029.

– Det er veldig kult. All ære til ham for det. Det er definitivt ikke enkelt å komme gjennom akademiet og inn på førstelaget her. Det er veldig få som klarer det. Der må han klappe seg selv på skuldrene, sier «Moi».

Selv viste 20-åringen få tegn til å klappe seg selv på skuldrene etter onsdagens kamp. «Personlig var det ikke optimalt», var blant konklusjonene han dro overfor TV 2.

Men folket rundt lar seg stadig imponere.

«Et voldsomt talent», skrev reporter i Manchester Evening News Simon Bajkowski underveis i kampen.

– Det er uhyre vanskelig å etablere seg i dette laget, og det krever mye talent og hardt arbeid. Og man trenger mye flaks, utdyper Bajkowski.

Noe av denne flaksen var at Cole Palmer og James McAtee – som konkurrerte i samme posisjoner som Bobb – forlot klubben før sesongen. Men det er Bobb selv som har tatt vare på sjansene han har fått.

I januar scoret Bobb månedens mål i Premier League:

I løpet av sesongen har han gått fra å være litt i vannskorpen til å starte en åttedelsfinale i Champions League.

– Det er et tydelig signal, og en belønning for innsatsen han har lagt ned. De gir ham tillit til å starte her. Guardiola får nok en mulighet – hver gang han spiller, tar Bobb et nytt steg. Han har tatt alle muligheter han har fått, sier Bajkowski.

Han tror trener Pep Guardiola og hans apparat virkelig setter pris på en tålmodig spiller som Bobb, som har vært i systemet i snart fem år.

Også allsidigheten trekkes frem som en styrke. Onsdag kveld startet han på venstre kant, og han har også bekledd motsatt kantrolle og noen vikaroppdrag på midtbanen denne sesongen.

– Han er en Pep-spiller. Arbeidsmoralen, holdningene hans ... han er alltid kritisk til seg selv, og det er akkurat det støtteapparatet ser etter i en spiller, sier Bajkowski.