17. februar skulle duoen vært i bokseringen i Riyadh i Saudi-Arabia.

Men et kutt under sparring gjorde at Fury måtte utsette oppgjøret.

– Jeg er sønderknust etter å ha forberedt meg til denne kampen så lenge og har vært i god form. Jeg føler synd på alle involverte, sa Fury i en uttalelse fredag.

Kampen er spesiell. Ingen av dem har noen gang tapt en profesjonell boksekamp. Usyk har 21 seirer, mens Fury står med 33 seirer og én uavgjort.