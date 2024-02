De norske ledet an fra start til slutt, og fire nordmenn var også først over målstreken.

Golberg spurtslo Johannes Høsflot Klæbo i kampen om seieren og forhindret trønderen i å bli dobbeltvinner på canadisk jord. Mattis Stenshagen tok tredjeplassen like bak Klæbo på andreplassen, mens verdenscupleder Harald Østberg Amundsen ble nummer fire.

– Den satt. Det var litt flashback til for et år siden. Jeg hadde en forferdelig dag her på fredag og har lurt litt på om jeg bare er ferdig, men nå er jeg tilbake igjen, sa seierherren til Viaplay.

Golberg var også sterkere enn Klæbo på oppløpet på femmila i Planica-VM for et år siden.

– Pål er en seig jævel på et oppløp som det her. Det er andre gang jeg blir slått av han på denne måten. Det spørs om jeg ikke må begynne å trene stakespurt til neste år, sa Klæbo etter rennet.

Sterk norsk laginnsats

Erik Valnes (nummer seks), Simen Hegstad Krüger (åttendeplass) og Martin Løwstrøm Nyenget (ellevteplass) sørget for sju nordmenn blant de elleve beste.

Det helt høye tempoet lot vente på seg søndag og 25 løpere hang med i tetgruppen da det gjensto i underkant av sju kilometer av løpet.

Det spisset seg ikke ordentlig til før på sisterunden og Simen Hegstad Krüger tok fronten sammen med Johannes Høsflot Klæbo.

USA-tur

Likevel greide ingen å rive seg helt fra resten, og det måtte til slutt spurtes om seieren.

Tidligere søndag gikk Heidi Weng inn til tredjeplass på samme distanse. Lørdag sikret Klæbo seieren på sprinten. Fredag gikk Krüger av med seieren på 15-kilometeren.

Tirsdag gås det klassisksprint i Canmore, før verdenscupsirkuset beveger seg over grensen til USA og Minneapolis til helgen.