Fredag ble Magnus Carlsen-rival Niemann kastet ut av en av de største sjakklubbene i verden.

«Niemann har demonstrert upassende oppførsel inkludert skade på privat eiendom, frekke kommentarer og en ikke samarbeidsvillig holdning som resulterte i mangel på å innfri kontraktsforpliktelsene», var uttalelsen til klubben i St. Louis.

Like etterpå innrømmet Niemann å ha påført skade på et hotellrom. Boten har han gjort opp for, ifølge ham selv.

Men Niemann gikk likevel hardt ut mot sjakklubben.

Han er mildt sagt skuffet over at klubben ikke skal ha svart på hans telefoner/meldinger/e-poster før hotellepisoden oppsto.

En av journalistene som gjenga Niemanns innrømmelse om at han har gjort hærverk, er norske Tarjei Svensen. Han jobber for chess.com.

– Niemann innrømmer at han begikk hærverk på et hotellrom og måtte betale en bot, skrev Svensen på X.

Da svarte Niemann raskt tilbake med:

– De latterlige anklagene som du støtter er åpenbart usanne. Det er på tide at folk begynner å følge med på journalistenes økonomiske interesser og hvordan det påvirker deres «nøytrale» dekning.

Svensen sier at han ikke synes det er godt å vite hva Niemann mener.

– Han motsier seg selv. Han kaller det en latterlig anklage og løgn, samtidig som han allerede innrømmer å ha ødelagt hotellrommet. Det er noen detaljer som han tydeligvis ikke er helt enig i.

– Han gjorde et forsøk på å underdrive skadene og bortforklare at det ikke var så ille, samtidig som han har ødelagt ganske masse.

– Han påpeker din objektivet. Hva går han etter der?

– Ikke godt å si. Men jeg jobber for chess.com, som har vært i konflikt med Niemann og ble saksøkt av ham. Sikkert det han reagerer på. Jeg har skrevet saken og bare forklart det objektivt sett. Han har ikke noe godt forhold til chess.com, og han nekter å gjøre intervju med chess.com etter den saken.

Nettstedet er verdens største sjakkside. Magnus Carlsen har en eierandel i chess.com gjennom selskapet Magnuschess, der han eier 85 prosent og faren Henrik Carlsen 15 prosent.

– Det virker som de har bestemt seg for å ødelegge karrieren til et av Amerikas største talenter, skrev Niemann på X fredag.