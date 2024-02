– Stusslig er ordet. Jeg synes det er stusslig, sier Johannes Dale-Skjevdal.

– Dessverre er vi blitt vant til dette, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

– Alle de siste årene har det vært veldig sjelden vi er på en arena med vinterforhold også rundt mesterskapet. Jeg kan nesten ikke huske det, sier Johannes Thingnes Bø.

Det er en blanding av norsk oktober og vår i luften i VM-byen Nove Mesto. Opp mot ti varmegrader og en del regn har preget den første uken av VM i skiskyting.

Før konkurransene kjører små gravemaskiner skytteltrafikk mellom et enormt deponi av kunstsnø og løypene.

Og utenfor den smale stripen med snø løperne går på, er det ingenting som minner om at vi er vintermåneden februar. Aftonbladets Andreas Käck klinker til og kaller det «et usselt VM på alle måter – det er helvete på jord».

– Det er åpenbart ikke det vi ønsker. Skiskyting er en vintersport, og vi er langt fra vinter her nå, sier renndirektør Daniel Böhm i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

– Når du zoomer ut, ser det for grønt ut. Dette har aldri vært det mest snøsikre stedet, kunstsnøen er kommet for å bli, sier Tarjei Bø.

Det norske landslaget i skiskyting startet for et drøyt år siden sin egen klimakampanje «Snøkrystall», både for å ha fokus på og begrense klimaendringer.

Blant grepene de har tatt er å kjøre buss mellom enkelte konkurranser.

NRK har tidligere kartlagt at de norske skiskytterne står for et årlig utslipp på rundt 162 tonn CO₂, som er cirka en tidel av de ni største vinteridrettene i Norge til sammen.

– Vi som idrettsutøvere vet at vi ikke er de flinkeste når det kommer til klima. Vi gjør vårt beste, men det aller beste er at vi ikke driver med idrett og bare er hjemme. Vi har prøvd å gjøre vårt i år, sier Sturla Holm Lægreid.

Innledningen av verdenscupsesongen var langt mer vinterlig, med snørike arrangementer i Östersund, Hochfilzen og Lenzerheide.

Etter nyttår er det imidlertid nok en gang påfallende hvor lite snø det er i enkelte områder som arrangerer verdenscup. Selv kunstsnøen ble nesten borte i Oberhof.

– Vi må være ærlige: Det var en katastrofe, sier Böhm om tiden rett etter jul i Mellom-Europa.

SKITTEN SNØ: Daværende verdenscupleder Justine Braisaz-Bouchet i Oberhof 5. januar. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / EPA / NTB

Mange av stedene ligger i lavlandet eller såkalt mellomhøyde, og gjør at det blir mange bilder som minner om disse fra Nove Mesto.

Arrangørene er selv ansvarlige for arrangement, og derfor har de snølagring for å kunne garantere at de faktisk kan arrangere renn.

– Det er jo trist. Karrieren vår varer ikke evig, men hvordan blir det etter vi har gitt oss? Blir det rulleski og laserskyting? Man skal ikke se bort fra det, resonnerer Sjåstad Christiansen.

BART: Standplass i Nove Mesto. Foto: Heiko Junge / NTB

Bø-brødrene tror en del av løsningen for å sikre verdenscuprenn i fremtiden kan bli at man legger flere renn til over 1500 meters høyde.

– Da må man bygge ut i fjellet. Jeg vet ikke om det er så bærekraftig, heller, sier storebror Tarjei.

Böhm sier at begge poeng er noe de diskuterer i IBU, og de står foran store valg for fremtiden. På mellomlang sikt er han imidlertid ikke så bekymret for fremtiden til skiskyting som vinteridrett.

– Jeg er ikke bekymret for de ti neste årene, siden vi har arenaer med god infrastruktur. Men det er ikke slik det var før, det er sikkert.