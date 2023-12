Keller ble fredag dømt til seks måneders husarrest, 360 timers samfunnstjeneste og tre års prøvetid for sin rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021, melder ABC News.

Påtalemyndigheten la ned påstand om ti måneders fengsel for Keller.

Keller var blant de første som ble pågrepet etter kongresstormingen. Keller, som nå er 41 år gammel, erkjente seg skyldig i retten.

Videoopptak fra stormingen viser Keller hadde på seg en amerikansk OL-jakke som han etterpå kastet, ifølge påtalemyndigheten. Senere knuste han mobiltelefonen sin med en hammer, ifølge aktoratet.

– En gang bar Klete Derik Keller det amerikanske flagget som OL-utøver. 6. januar 2021 kastet han flagget i søpla, uttalte påtalemyndigheten.

Forsvareren forklarte at Keller kastet jakken fordi han var skamfull etter å ha forlatt Kongressen og etter å ha blitt gjenkjent av en ung gutt med faren sin på et tog. Gutten spurte Keller om OL-karrieren og ba om å få ta et bilde med ham, sa forsvareren Zachary Deubler.

I retten kom Keller med en beklagelse der han sa at han forsto at han hadde brutt loven og at han tok ansvar for det.

– Jeg fordømmer volden som ble begått den dagen, sa han, og lovet «å ikke gjenta fortidens handlinger».

Keller deltok i OL i 2000, 2004 og 2008. Han har tatt to gull og ytterligere tre medaljer.