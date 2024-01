Det var Golf Channels reporter og anker Todd Lewis som først omtalte nyheten først på X.

Han skriver:

– Viktor Hovland jobber ikke lenger med swingtrener Joe Mayo. Hovland ønsket ikke å gå inn på detaljer rundt splittelsen. I fjor jobbet Viktor sammen med Mayo for å endre kortspillmekanikken hans og forbedret 91 plasser i slag oppnådd rundt greenene fra 2022 til 2023.

Konfrontert med meldingen fra Lewis sier Discovery-ekspert Marius Thorp til VG:

– Det er litt overraskende. – Det var ikke ventet. Det virker heller ikke som om noen andre visste om det.

– Hvordan har du sett deres samarbeide?

– Det virket som de hadde en veldig god kjemi og god tone - og resultatene taler jo for seg, svarer Thorp.

EKSPERT: Marius Thorp. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Hvor vanlig er trenerskifter i golf?

– Trenerskifter skjer veldig ofte i golf. Spillerne søker nye impulser. Kanskje de trenger noe nytt og friskt, og de ønsker å utvikle seg hele tiden. Sånn sett er det ikke så overraskende - men som sagt: Viktor og Mayo virket som en veldig god matchen.

– Må Hovland ha en ny trener?

– Det er vanskelig for meg å svare på . Jeg vil tro at han vil søke hjelp og ressurser. Nå spekulerer jeg - men jeg vil tro at Viktor ønsker å ha en sparringspartner i en eller annen form. Samtidig: Nå har Viktor lært veldig mye i sine fem år som profesjonell. Han kjenner sin egen sving, og vet mye mer om hva han skal gjøre enn tidligere.

Klokka 22.39 torsdag kveld slår Hovland ut i sin første turnering i 2024. Han kan samtidig komme til å tangere en rekord: Det handler om å vinne tre PGA-turneringer på rad.

Hovland har muligheten til å klare det i Tournament of Champions. Han skal de to første rundene gå med amerikanerne Jordan Spieth og Scottie Scheffler.

De siste 15 årene har bare tre spillere vunnet tre PGA-turneringer på rad, ifølge pga.com. Tiger Woods (2008), Rory McIlroy (2014) og Dustin Johnson (2017).

Per Haugsrud skal kommentere helgens turnering. Han er også overrasket over nyheten:

– Mayo har hjulpet Viktor veldig med nærspillet. Derfor kommer dette veldig overraskende.

– Hva tror det kan skyldes?

– Det blir rene spekulasjoner. Men slikt pleier ofte å komme ut etter hvert.