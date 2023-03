Mikaela Shiffrins hjertesukk: – Skulle ønske det var annerledes

LILLEHAMMER (VG) Allerede flere år før hun vant hjertet til Aleksander Aamodt Kilde (30), fortalte Mikaela Shiffrin (27) ivrig til sin far om en sjarmerende og dyktig alpinist fra Norge. Det gjør vondt at to av hennes livs viktigste menn aldri møttes.