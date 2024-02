Med sine 33 poeng bidro 35-åringen sterkt til at Suns vant 136-120. Durant fikk en varm velkomst i form av en video som ble vist på storskjerm i minuttene før kampstart.

– Det var kult å være tilbake, svarte amerikaneren på spørsmål om hvordan han opplevde å spille foran sine tidligere supportere.

– Alle i laget har vært gjennom en del den siste tiden. Vi prøver å få mest ut av det mannskapet vi har, slik at vi sammen kan skape et best mulig lag, supplerte 35-åringen.

Durant kom til Brooklyn Nets fra Golden State Warriors i 2019.