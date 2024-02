Søndag kveld er det duket for Super Bowl LVIII – den 58. i rekken – mellom San Francisco 49ers og Kansas City Chiefs.

I Norge er det VG+ Sport som har rettighetene til det som er et av verdens største idrettsarrangement. Sendingen starter kl. 22, mens kampen starter 00.30 natt til mandag.

For et år siden hadde Super Bowl 115 millioner TV-seere bare i USA, og nå er fjorårsvinnerne Chiefs tilbake.

Det legger ikke akkurat en demper på interessen og TV-tallene at det amerikanske artistikonet Taylor Swift i løpet sommeren ble kjæreste med stjernen Travis Kelce.

Med USAs nye superpar i fokus har NFL-interessen eksplodert også internasjonalt.

Den siste tiden har det store spørsmålet vært om Swift rekker hjem fra sin konsert i Tokyo, og kan være blant de 65.000 tilskuerne som får plass inne på Allegiant Stadium i Las Vegas.

Scenene som utspiller seg dersom Kelce vinner sin tredje Super Bowl med Swift på tribunene, kommer trolig til å knuse alle TV-rekorder i USA – og i resten av verden. Gigantkampen vises i nærmere 200 land.

NORSK LEGENDE: Jan Stenerud (t.v.) fikk æren av å dele ut AFC Championship-trofeet til Patrick Mahomes og Travis Kelce etter seieren mot Baltimore Ravens i januar. Foto: ROB CARR / AFP / NTB

Men sportslig sett bør det være knyttet større interesse rundt en annen Chiefs-stjerne enn Kelce, for Patrick Mahomes er den aller viktigste brikken i laget.

Jakter «uslåelig» rekord

I moderne tid er det nemlig quarterbackene som styrer det aller meste offensivt.

Tom Brady sikret seg syv Super Bowl-titler på 23 sesonger – tilsynelatende en rekord for evigheten. Men så dukket Kansas City Chiefs og Patrick Mahomes (28) opp.

– Det største for meg er egentlig bare å være meg selv. Det er det jeg alltid har forsøkt. Vær deg selv og stol på lagkameratene, så kommer ting til å ordne seg, sa Mahomes på en pressekonferanse torsdag.

Den ydmyke superstjernen vet utmerket godt at det må en god porsjon talent, hardt arbeid og litt ekstra flyt til også. 28-åringen kan om kort tid ha tre Super Bowl-titler i samlingen.

Super Bowl Vis mer ↓ Den avgjørende finalen som kårer sesongens NFL-mester.

Da Kansas City Chiefs slo Philadelphia Eagles i fjorårets Super Bowl var det 115,1 millioner TV-seere i USA – ny rekord.

Det er Super Bowl-kamper på hele «topp 30-listen» bortsett fra siste episode av M*A*S*H fra 1983.

New England Patriots og Pittsburgh Steelers har vunnet Super Bowl flest ganger – seks hver.

Patriots har vært i flest finaler med sine elleve.

Buffalo Bills spilte fire strake finaler fra 1990 til 1993, men tapte alle.

Green Bay Packers vant den første Super Bowl i januar 1967 da de slo Kansas City Chiefs 35–10.

Norske Jan Stenerud vant Super Bowl i 1970. Da var han kicker for Kansas City Chiefs.

Tom Brady har vunnet Super Bowl syv ganger. Seks ganger med New England Patriots, og én gang med Tampa Bay Buccaneers. Charles Hayley har fem Super Bowl-titler. To med San Francisco 49ers og tre med Dallas Cowboys. 34 spillere har vunnet Super Bowl fire ganger.

Størst av alle quarterbackene i NFL-historien er altså Brady, men enorme profiler som John Elway, Brett Favre, Peyton Manning og Joe Montana har alle satt voldsomt preg på idretten de siste 40 årene.

Nå forventes det at Mahomes skal bli den neste store, og han har allerede markert seg ved å lede Chiefs til to Super Bowl-titler. Mahomes ble kåret til kampens viktigste spiller da Chiefs i 2020 endelig brøt forbannelsen for laget som ikke hadde vunnet siden 1970 – den gangen med den norske kickeren Jan Stenerud på laget.

Også i fjor ble Mahomes kåret til kampens viktigste da Chiefs slo Philadelphia Eagles 38–35.

BESTEMANN: Patrick Mahomes poserer med trofeet etter Super Bowl i fjor. Foto: Brynn Anderson / AP / NTB

Dette blir 28-åringens fjerde finale, og så langt har han tapt én gang. Det er nemlig tre år siden Tampa Bay Buccaneers, med quarterback-legenden Tom Brady i spissen, vant Super Bowl på overlegent vis 31–9 mot Chiefs og Mahomes.

43 år gamle Brady tok sin syvende tittel og satte Mahomes fullstendig i skyggen, men det hører til historien at Mahomes var skadet og ble operert et par dager etter kampen.

Foto: GRAFIKK: MATTIS HOLT, VG

– Mahomes er veldig klar over statusen sin i forhold til tidenes største, og selvfølgelig vil han bli blant dem. Akkurat som Brady jaget Joe Montana og hadde det som et delmål. Det er mesterne blant mesterne her, sier ekspert og tidligere NFL-quarterback Chris Simms i programmet «NFL on NBC».

Tom Brady Vis mer ↓ Født: 3. august 1977 (46 år)

Høyde: 193 cm

Posisjon: Quarterback

Spilte i New England Patriots fra 2000 til 2019. Avsluttet karrieren med tre sesonger i Tampa Bay Buccaneers.

Vant Super Bowl hele syv ganger, seks med Patriots og én med Buccaneers. Ingen andre spillere har vunnet mer en fem.

Spilte i Super Bowl totalt ti ganger, og ble kåret til beste spiller i fem av dem.

Skal ha tjent over 330 millioner dollar på spillerkontraktene i løpet av 23 NFL-sesonger. Har i tillegg hatt enorme sponsorinntekter og øvrige oppdrag.

Har tre barn, to av dem med den brasilianske modellen Gisele Bündchen. De var gift i flere år, men skilte seg i 2022.

Med Mahomes i spissen spår han at Kansas City Chiefs har mange gode år foran seg:

– De har en rekke gode defensive spillere, og er et av de yngste lagene, slår Simms fast.

La opp i fjor

Det er litt over ett år siden Brady annonserte at karrieren var over i en alder av 45 år. Da hadde han vært på banen i ti Super Bowl, vunnet syv av dem og blitt kåret til «viktigste spiller» i fem.

LEGENDEN OG ARVTAGEREN: Tom Brady (t.v.) og Patrick Mahomes tar en prat etter storkampen for tre år siden. Foto: David J. Phillip / AP / NTB

Selv om Mahomes har et godt stykke igjen til Bradys vanvittige merittliste, så kan han altså sitte med tre titler på sine syv sesonger med seier i helgen. Og at Chiefs nå har etablert seg som et av storlagene i NFL, er det ingen tvil om.

Også Brady sto med tre Super Bowl-ringer etter sine første syv sesonger, og nøkkelen for Mahomes i de kommende sesongene blir å holde seg skadefri og motivert.

Så er det selvfølgelig viktig at han har god kjemi med lagkameratene rundt seg. Han og nevnte Travis Kelce er blitt et radarpar på banen, og utenfor har Mahomes og hans kone Brittany blitt veldig gode venner med Kelce og Swift.

VENNINNER: Brittany Mahomes (t.v.) og Taylor Swift har funnet tonen. Her på tribunen da Cheifs møtte Buffalo Bills 21. januar. Foto: Mark J. Rebilas / Reuters / NTB

Mahomes fikk tidligere denne uken spørsmål om han tror all oppmerksomheten rundt forholdet til Swift påvirker Kelce til å ha fokus på alt annet enn idretten.

– Det har vært fantastisk å se hvordan forholdet deres har utviklet seg, sa Mahomes og la til:

– Det er klart at Travis er inne i et godt forhold nå, og han nyter det. Men når han kommer på jobb handler det om fotball.