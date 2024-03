Jørgen Strand Larsens (24) sjef i Celta Vigo har fått sparken, det bekrefter klubben selv på deres sosiale medier.

Rafa Benitez (63) har ledet den spanske klubben i åtte måneder. Denne sesongen ligger de på en skuffende 17. plass, to poeng over nedrykksplass.

Til tross for at klubben har slitt så har Jørgen Strand Larsen levert godt for klubben denne sesongen. Han står med ni scoringer og to målgivende på 28 kamper.

Benitez har hatt stor suksess som trener tidligere. Han har vunnet La Liga med Valencia i 2004 og han har også vunnet Champions League med Liverpool i 2005.

Han har også vært trener i blant annet Inter, Chelsea, Real Madrid og Newcastle. Den siste jobben før Celta Vigo-jobben var i Everton i 2022.