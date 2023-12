Med ti minutter igjen på Tottenham Hotspur Stadium så hjemmelaget ut til å gå mot en kontrollert seier, men så dundret Andre Gomes inn 1–2 og nytt håp for Everton.

Like etter måtte Spurs-keeper Vicario ut i full strekk for å hindre 2–2 da Arnaut Danjuma sendte i vei et langskudd.

Og fem minutter på overtid satte samme mann ballen i tverrligger og ned. Ballen var kun noen små millimetere fra å gå i mål.

– Hvordan overlever de dette her? utbrøt Viaplay-kommentator Eiving Bisgaard Sundet.

Men overlevde gjorde de, og seieren tar Tottenham forbi Manchester City og opp på fjerdeplass i Premier League.

Ned til Manchester City skiller det to poeng, men Erling Braut Haaland og Co har en kamp til overs. De lyseblå vant torsdag klubb-VM i Saudi-Arabia.

Tottenham brukte kun ni minutter på skape jubel foran egne fans. Lagets store formspiller, Richarlison, kun enkelt spasere inn 1–0 etter lekkert angrepsspill. Brasilianeren har med det fire scoringer på de tre siste ligakampene.

Og Everton-forsvaret slet stort med en temposterkt og påskrudd Tottenham. Ni minutter etter ledermålet fikk Son Heung-min stå helt alene og banke inn en retur til 2–0.

Luton sjokkerte

Samtidig som Tottenham dro i land seieren mot Everton vartet Luton opp med en overraskende 1–0-seier hjemme mot Newcastle.

Andros Townsend scoret kampens eneste mål og feiret med å dra fram kaptein Tom Lockyers drakt fra benken.

Lockyer har to ganger falt om på banen i 2023. I opprykksfinalen i mai var det atrieflimmer som satte ham ut av spill, mens han mot Bournemouth sist helg falt om med hjertestans. Lockyer fikk raskt legehjelp på banen og fikk onsdag reise hjem fra sykehuset.

The Hatters klatrer til 18.-plass. Opp til Nottingham Forest på trygg plass skiller det to poeng, men Luton har én kamp til overs.