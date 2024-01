VG advarer om sterke bilder i Instagram-posten. Spesielt bilde nummer fire og fem viser et svært grafisk bilde av selve skaden.

– Jeg ser fremover mot den utfordringen og jeg vil prøve å nyte denne prosessen så mye som jeg kan, skriver Kilde på Instagram.

I posten beskriver han hvordan de første ukene har vært etter det stygge fallet i Wengen-utforen for drøye to uker siden. Der skriver han at han besvimte toalettet en gang den første uken etter fallet.

– 10/10 den verste smerten jeg noen gang har hatt etter operasjonen, skriver Kilde og forteller at han fikk panikkanfall fra medisinen han tok for disse smertene.

Deretter forteller han om små skritt mot bedring. Som å dusje for første gang på to uker, sitte oppreist i ti minutter uten å besvime og å få frisk luft. Han forbereder seg nå på syv uker i rullestol.

– Små skritt, ikke sant? Tusen takk for all støtten jeg har fått. Dette er en veldig vanskelig situasjon. Men disse små skrittene gir meg energi, så jeg er veldig takknemlig for det, og jeg prøver å «nyte» det litt.

Aamodt Kilde falt stygt under utforen i Wengen 13. januar og fikk skulderen ut av ledd i tillegg til et dypt kutt i leggen.

Fem dager senere gjennomførte han en vellykket skulderoperasjon i Innsbruck.