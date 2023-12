Før mandagens siste kamp i mellomrunden i VM, spekulerte flere i om Danmark ville tape mot vilje mot Tyskland for å unngå Norge i en eventuell semifinale.

Teorien kom frem etter at Norge tapte mot Frankrike søndag, og ble dermed nummer to i gruppen.

Den danske håndballeksperten Bent Nyegaard avviste før kampen at danskene kunne finne på å ryke mot Tyskland.

– Mitt klare svar er enkelt: Jesper Jensen, Lars Jørgensen og det danske kvinnelandslaget spekulerer ikke i å tape med vilje. De går inn til kampen, sammen med et stort publikum i Boxen, for å vinne, sier Nyegaard til dansk TV 2.

Og han fikk rett. Danmark gjorde jobben mot tyskerne. Anne Mette Hansen ble kåret til kampens beste spiller. Hun satte seks av åtte skudd.

Kampens toppscorer ble Emma Friis med sine syv mål.

– Det var en stabil dansk prestasjon. En arbeidsseier med store perioder med fremragende dansk angrepsspill, sier håndballekspert Rasmus Boysen til danske TV 2.

HERJET: Danmarks Anne Mette Hansen i aksjon mot tyskerne. Foto: Claus Fisker / AP / NTB

Begge lag var på forhånd klare for kvartfinale, men seieren over Tyskland gjør at Danmark topper gruppen, Dermed blir Norge motstander i semifinalen om begge lag gjør jobben i kvartfinalen.

Der venter Montenegro for Danmark. Tyskland må derimot møte Sverige i kvartfinalen, som på papiret er tøffere motstand enn Montenegro.

Norges kvartfinale mot Nederland spilles tirsdag klokken 20.30.

PS! Den kan du følge i VG Live.

Slik spilles kvartfinalene i VM Vis mer ↓ 4: Norge – Nederland, 3: Tsjekkia – Frankrike (begge tirsdag), 1: Sverige – Tyskland, 2: Montenegro – Danmark (begge onsdag). Semifinaler fredag: Vinner kvartfinale 1 – vinner 3, vinner 2 – vinner 4.

B. Ts håndballkommentator Johnny Wojciech Kokborg lot seg heller irritere kraftig over at mellomrundekampene ikke blir avviklet på samme tidspunkt og samme dag.

– Det er absurd, at det utspiller seg igjen og igjen på denne måten, sier han til B.T.