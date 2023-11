Den kommende sesongen er det ulovlig å bruke fluorholdig smurning under skiene for skiskytterne på grunn av helse- og miljøskaden stoffet utgjør. Forbudet gjør at samtlige nasjoner må utvikle nye metoder for god glid.

– Det er en krevende jobb, og da har de store nasjonene en ekstrem fordel, sier Bjørndalen til VG.

Under sesongåpningen på Sjusjøen var Norge overlegent best i sporet. Glidforskjellen mellom norske og utenlandske utøvere var så stor at Bjørndalen ble betenkt.

– Det var skrekkscenarioet, det vi så der. Tyskland var totalt på bærtur. Italia hadde ingen sjanse. Det var to av de sterkeste nasjonene som var til stede, og de hadde ikke produkter som gikk, sier Bjørndalen.

– Jeg er veldig spent på om fluorforbudet kan være med på å ødelegge idretten, sier Bjørndalen.

– Hva kan konkurrentene gjøre annerledes på kort sikt?

– De må finne produkter som fungerer. Teste, teste, teste. Jobbe, jobbe, jobbe. Døgnet rundt.

BLE LEI SEG: Tiril Eckhoff likte ikke det hun så på Sjusjøen sist helg. Foto: Beate Oma Dahle, NTB

Tiril Eckhoff, som er ekspertkollega med Bjørndalen i TV 2 etter å ha lagt opp etter forrige sesong, deler bekymringen.

– Jeg er enig. Det kan være med på å ødelegge idretten, sier 33-åringen til VG.

– På hvilken måte?

– At Norge blir like dominante i skiskyting som i langrenn.

Eckhoff mener en glitrende jobb fra smøresjef Tobias Dahl Fenre og hans team er hovedgrunnen til at Norge foreløpig virker å ha en «ekstrem» fordel i sporet.

– Jeg ble lei meg da jeg så det som skjedde på Sjusjøen. Jeg ble oppriktig lei meg, sier hun alvorlig.

NORSK DOMINANS: Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø og Vebjørn Sørum på seierspallen etter sprinten på Sjusjøen sist helg. Endre Strømsheim kom på 4. plass, Tarjei Bø på 5. plass og Mats Øverby på 6. plass. Foto: Geir Olsen / NTB

På herresprinten kapret Norge ni av de 10 øverste plassene på Sjusjøen, med Johannes Thingnes Bø som den aller raskeste. Han vant også fellesstarten, da det var 12 nordmenn fra 1–12 på resultatlisten.

På kvinnesiden vant italienske Lisa Vittozzi (28) sprinten, selv om gliden åpenbart var bedre for de norske utøverne. Fellesstarten var også dominert av Norge med syv norske damer inne blant de 10 beste. Den aller raskeste var Juni Arnekleiv (24).

– Jeg ser for meg at det er helt kaos hos konkurrentene nå, i form av at de er helt stresset. Jeg ser ikke for meg at det norske smøreteamet gir fra seg smørehemmeligheter til utlendingene heller. Man gjør jo aldri det, kommenterer Eckhoff.

Hun håper utlendingene, og spesielt det franske laget som ikke var med på Sjusjøen, kan overraske positivt når verdenscupen starter i Sverige til helgen.

PS! Italienske Dorothea Wierer har blitt syk og virker usikker til sesongstarten.