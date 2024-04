400 meter hekk-stjernen har foreløpig kun bekreftet at han skal løpe Bislett Games (Diamond League), EM i Roma og OL i Paris.

Det blir trolig aktuelt å løpe flere stevner, men OL betyr alt denne sesongen. Derfor vil Warholm først se an nærmere om han vil løpe i for eksempel London, Paris eller Monaco i juli.

– Vi kommer til å løpe mer, men vi kommer til å fylle det inn på behov og lyst, sa Warholm da han møtte pressen tirsdag.

Karsten Warholm Vis mer ↓ * Alder: 28 år (født 28. februar 1996 i Ulsteinvik) * Favorittøvelse: 400 meter hekk * Høyde: 1,87 m * Klubb: Dimna * Trener: Leif Olav Alnes * Meritter på 400 m hekk utendørs: * OL: Ett gull (2021) * VM: Tre gull (2017, 2019 og 2023) * EM: To gull (2018 og 2022) * Diamond League: To sammenlagttitler (2019 og 2021)

Warholm er en av de store stjernene internasjonalt i friidretten og 400 meter hekk er blant de mest populære øvelsene. Derfor er han svært attraktiv for stevnearrangørene og han ville fått bedre betalt i startpenger dersom han bekreftet deltagelse i stevner god tid i forveien.

– Ja, på kort sikt, svarer Warholm på VGs spørsmål om han taper penger på å svare arrangørene sent.

– Men om du ser tilbake på karrieren vår, ville jeg sagt nei. Fordi ved at vi har levert i så å si alle mesterskap og vunnet så mye, har det åpnet så mange dører for oss, som ikke hadde blitt åpnet om vi tok all kortsiktig gevinst, sier Warholm videre.

Bislett-general Steinar Hoen anslo allerede i 2021 at Warholm kunne ta rundt millionen i startpenger.

– I kroner og øre ville jeg fått mer om jeg garanterte at jeg stilte to måneder i forveien. De fleste stevner vil ha garanti og betaler mer om man sier ja tidlig. Jeg blir uansett betalt i øvre sjiktet i Diamond League, men for meg er verdien av å kunne ta frie valg luksusen vi har gjort oss fortjent til.

– Vi er nok stevnedirektørers verste mareritt.

Han fortsetter:

– Vi ville vært dumme om vi ikke utnyttet det, men det ville også vært et problem for friidretten om alle hadde gjort som oss, for da ville det vært ekstremt lite forutsigbarhet. Men der er vi så kyniske at vi bryr oss om sluttsummen.

– Og den blir størst gjennom å vinne OL med verdensrekord (som i Tokyo 2021 – 45,94)?

– Ja, absolutt. OL var en «gamechanger» for oss. I vår idrett er det ekstremt viktig å gå for de store tingene.

Sjekk Amalie Iuels superløp:

Nylig besluttet Det internasjonale friidrettsforbundet å innføre økonomiske premier - 50.000 dollar - til alle som tar de 48 som tar gull i friidrett i Paris. det har aldri skjedd før at et særforbund betaler premiepenger i OL.

– Personlig klarer jeg ikke å føle så mye personlig engasjement rundt det. Det er ikke motivasjonen min. Jeg skal ikke si at det ikke betyr noe for meg, for det ville vært å lyve. Men det er ikke motivasjonen min mer, det driver meg ikke. Og det er litt fordi jeg kjenner at den biten er på plass alt, sier Warholm.

Han er likevel positiv til signalet.

– Friidretten viser at de vil ta steg. Den premiesummen flytter nok ikke nåla for mange som vinner OL, kanskje for noen. Men snøskredet de kan utløse ved å få IOC til å åpne øynene kan være store - som på sikt kan føre til bedre rekruttering. Da er det et bra trekk. IOC er avhengig av å ha profesjonelle utøvere.