– Heldigvis er det bare stoltheten til Dennis som er skadet, sier Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen da Hauger klatrer ut av et vrak.

Det var rett etter hjulskift at krasjen skjedde på løpets 11. runde.

– Jeg pushet dessverre mer enn det som var mulig. Jeg undervurderte hvor lite grep det var på utrunden og traff veggen dessverre.

– Vi hadde farten til å vinne. Så det er mye å ta med seg fra denne helgen.

– Vi er nummer tre i mesterskapet, og det er mange løp igjen. Men selvfølgelig en kjip avslutning på det som kunne ha blitt en veldig god helg poengmessig. Jeg må bare jobbe på videre for å ta igjen de poengene som ble tapt.

– Kanskje Dennis forsøkte å legge opp til et tempo litt høyere enn det han skulle. Kan vi huske en tilsvarende smell for Dennis? spør Henning Isdal på Viaplay-sendingen.

– Det ser ut som om han kommer for fort inn og låser hjulene.

Hauger selv sukket fortvilet i teamradioen. Han skulle ta sin første seier i et hovedløp på nesten to år etter at han for første gang vant en kvalifisering. Men seieren i Baku i 2022 er fortsatt hans eneste hovedløpsseier i Formel 2.

Etter en tung åpning i Bahrain, presterte Dennis Hauger seier i sprintløpet og 3. plass i hovedløpet i Saudi-Arabia.

I sprintløpet i Melbourne lørdag kjørte Hauger i mål som nummer tre - men en straff gjorde at han endte som nummer to.

Han startet altså i beste startposisjon natt til søndag norsk tid;

Dennis Hauger tok starten, men ble forbikjørt av Andrea Kimi Antonelli (17) på den andre runden. Aurskog-karen tok tilbake ledelsen i en DRS-sone.

Både Hauger og Antonelli klaget tidlig på at dekkene ble slitt, men en virtuell sikkerhetsbil gjorde at dekkene ble «hvilt» litt. Kush Maini overtok ledelsen rett før Hauger kjørte inn til dekkskift.

Det var etter et nærmest perfekt depotstopp at kollisjonen skjedde.

Isack Hadjar vant løpet. Franskmannen var først i mål også i sprintløpet lørdag, men fikk da en straff som gjorde at han falt ned til 6. plass. Zane Maloney ble nummer tre og økte dermed sin ledelse sammenlagt. Hauger er nummer tre totalt.

Oliver Bearman - som imponerte voldsomt da han steppet inn for Carlos Sainz i Formel 1-løpet i Saudi-Arabia - hadde en tung Formel 2-helg som endte med en snurring mot slutten av løpet søndag. Han endte på siste poengplass.

Neste Formel 2-løp er ikke før Imola i 17. mai-helgen.

