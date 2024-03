VG har fått flere tips om kaotiske tilstander i København.

I Royal Arena foregår Major-turneringen i Counter-Strike. Halvveis inn i andre map av kvartfinalen mellom lagene MOUZ og G2, valgte flere tilskuere å storme scenen, skriver dansk TV 2.

Major-trofeet skal ha blitt smadret etter at en mann tok seg inn på scenen. Norske Daniel Christensen var en av dem som fikk med seg kaoset fra tilskuerplass.

– Det var sikkert plassert 20 pluss vektere på scenen og plutselig sprang det seks stykker opp på scenen. En av dem så ut til knuse trofeet, sier Christensen til VG.

– Hele salen ble sjokkert og buet. Det er første gang noe sånt skjer og dette har blitt arrangert i 20 år, oppsummerer han.

Videoen øverst i saken viser vektere som har lagt en av scenestormerne i bakken.

PÅ GUTTETUR: Disse tre glade trønderne fikk seg en overraskelse da flere personer stormet scenen i København. Fra venstre: Daniel Christensen, Ole Mathias Gullvåg og Alexander H Kristiansen. Foto: Daniel Christensen

VG har fått tilsendt bilder av plakater som varsler en protest mot CSGOROLL, som er en av sponsorene til kvartfinale-laget G2.

CSGOROLL er et online casino der spillere kan vinne «skins» til våpen og utstyr i spillet.

Christensen sier at han opplevde scenestormingen som en protest mot samarbeidet til G2 og CSGOROLL.

– Med forståelse for at man kan stille seg kritisk over dem, så er det et offisielt lavmål å ta seg opp på scenen og stoppe en kamp, sier den tidligere toppspilleren Lucas Andersen til dansk TV 2.