– Jeg ønsker å takke lagkamerater, trenere og støtteapparat for ei fin tid på landslaget. Jeg er veldig stolt over å ha vært en del av denne gruppen og representert Norge. Jeg føler dog at jeg ønsker mer tid og frihet til å prioritere andre ting enn fotball i livet mitt. Det er en vanskelig avgjørelse, men noe jeg føler er riktig for meg selv og hva jeg ønsker å prioritere, sier Aursnes til NFF.

Fredrik Aursnes (28) har spilt 20 landskamper for Norge og har scoret ett mål.

– Per nå så er det permanent. Det er kjedelig og derfor har jeg gått all in på overtale ham et par ganger før, sier Solbakken på pressekonferansen.

Disse er tatt ut på landslaget Vis mer ↓ Keepere: Ørjan Nyland, Mathias Dyngeland, Egil Selvik Forsvar: Leo Skiri Østigård, Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Marcus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe, Fredrik Bjørkan, Andreas Hanche-Olsen, Jesper Daland Midtbane: Aron Dønnum, Martin Ødegaard, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb, Mohamed Elyounoussi, Hugo Vetlesen, Osame Sahraoui Angrep: Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen

Aursnes starter stort sett alle kamper for Benfica i Portugal og skal ha uttrykt et ønske om å ha mer fri.

– Fredrik har i ganske lang tid sagt til meg at han har behov for å puste ut mellom slagene i Benfica, så vi har hatt en dialog om hvordan dette skal gå opp. Jeg har klart å overtale ham til ikke å trekke seg i lang tid, sier landslagssjef Ståle Solbakken, og fortsetter:

– Vi ble enige om at jeg ikke skal prøve å overtale ham mer. Han skal få lov til å bestemme dette selv, og det har han gjort. Per nå vil ikke Fredrik være en del av oss.

Et mindre permanent fravær er Antonio Nusa (18). Club Brugge-spilleren har slitt mye med skader og er ikke tatt ut i troppen.

– Jeg har snakket lenge med Nusa. Han hadde sin første trening nå etter siste skaden. Hvis de neste kampen går bra og vi ser han er frisk og rask og spiller ganske mye, så kan vi ta ham ut senere, sier Solbakken.