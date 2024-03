Det opplyser Ferrari i en pressemelding.

Fredag morgen kom beskjeden om at 29-åringen må opereres og er ute resten av helgen. Sainz ble nummer tre i sesongåpningen i Bahrain sist helg.

Sainz deltok i trening og kvalifisering på torsdag til tross for at han omtalte det som sin «tøffeste dag noensinne» i en Formel 1-bil.

Oliver Bearman (18), reservefører for Ferrari, tar over plassen til Sainz fra og med tredje trening lørdag og får dermed sin Formel 1-debut. Dennis Hauger-konkurrenten kjører til vanlig i Formel 2 for Prema Racing.

