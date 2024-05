Se fansens banestorming i videoen øverst i artikkelen.

I siste serierunde trengte Ipswich trengte bare ett poeng for å sikre seg opprykket. Alle kampene i den siste runden hadde avspark klokken 13.30.

Leeds på 3.-plass var avhengig av Huddersfield-seier, samt å vinne selv over Southampton.

Ingen av delene skjedde. Leeds tapte 1–2 for Southampton og må dermed ut i playoff.

Kieran McKenna

Dermed har tidligere Solskjær-assistent Kieran McKenna ført Ipswich tilbake til Premier League for første gang på 22 år. Klubben rykket ned i 2001/02-sesongen. Siden har klubben stort sett vært langt unna å komme tilbake til den øverste divisjonen.

Ipswich endte poenget bak Leicester, som sikret opprykket i nest siste serierunde. Leicester tapte 0–2 i sin siste kamp mot Blackburn.

Det er også første gang siden 2012 at et lag rykker rett opp fra League One til Premier League to sesonger på rad. Southampton klarte samme bragden den gang.

Ipswich slår følge med Leicester City til Premier League. Leeds, Southampton, West Bromwich og Norwich skal spille playoff om den siste Premier League-plassen.

Ipswich vant ligaen i 1961/62-sesongen, og kom på annenplass i både 1980/81- og 1981/82-sesongen.

Etter nedrykket fra Premier League i 2001/02-sesongen, spilte Ipswich i nest øverste divisjon frem til 2018/19-sesongen – da rykket de ned til League One.

McKenna tok over som hovedtrener i desember 2021. Da lå klubben på 12.-plass i League One. Den sesongen endte de på 11.-plass.

I fjorårssesongen rykket de direkte opp til Championship etter å ha blitt nummer to i League One.