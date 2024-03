Fargeklatten Braathen offentliggjorde nylig at han gjør comeback i alpinsirkuset for Brasil. Nyheten ble av mange omtalt som et stort nederlag for Norge og Norges Skiforbund.

Tirsdag får nordmannen en hilsen fra overraskende hold i sosiale medier.

– Hei Lucas. Velkommen tilbake til sirkuset! Jeg er så glad for at du er tilbake, og spesielt nå som du skal representere de brasilianske fargene. Lykke til, sier Neymar i en video publisert av Red Bull.

Braathen har videreformidlet videoen med svaret:

– Tusen takk. Jeg kan ikke tro det. Klyp meg.

Både Braathen og Neymar er sponset av den østerrikske energidrikkprodusenten Red Bull.

Neymar spiller for øyeblikket fotball i Saudi-Arabia. Han har vært langtidsskadd siden før jul.

Braathen annonserte sitt comeback i Salzburg nylig. Han har brasiliansk mor og skal representere hennes hjemland i årene som kommer.

23-åringen opplyste i fjor høst at han ville gi seg som proffalpinist. Det skjedde etter en langvarig konflikt med Norges Skiforbund.

Braathen har omtalt Brasil som «landet der jeg ble forelsket i idrett».